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賀錦麗優勢不大…海外僑民可能決定搖擺州輸贏 美兩大陣營奮力爭取支持

中央社／ 巴黎22日綜合外電報導
圖為川普於密西根州造勢活動，現場螢幕播放對手賀錦麗影片畫面。 路透社
圖為川普於密西根州造勢活動，現場螢幕播放對手賀錦麗影片畫面。 路透社

11月5日的美國總統大選選情緊繃，凸顯海外選民對搖擺州選情發展的重要性。民主黨與共和黨兩大陣營無不奮力爭取可能決定大選結果的海外僑民支持。

路透社報導，擁有美國籍、住在巴黎的瓦利爾（Bob Vallier）長居海外近30年，他已投下原籍密西根州的總統選票。

美國民主黨海外部（Democrats Abroad）LGBTQ+黨團主席瓦利爾說：「我知道，不管在美國發生什麼事，都會影響到美國以外的世界。」

本次大選競爭如此激烈，因此瓦利爾和其他海外美國人的選票可能對搖擺州選情至關重要。密西根州是今年大選競爭最激烈的州分之一。最新民調顯示，與共和黨對手川普相較，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）僅有些微優勢。

民主黨全國委員會（Democratic NationalCommittee，DNC）估計，亞利桑那、喬治亞、密西根、內華達、北卡羅來納、賓夕法尼亞、威斯康辛7個搖擺州共有160萬名合格海外選民，決定大選結果的很可能就是這些人。

據信這個族群傾向支持民主黨。在2020年總統大選期間，利用DNC相關選民支援工具「從國外投票」（Vote From Abroad）進行不在籍投票的海外選民中，有3/4表示自己是民主黨員。

因此，DNC首度在本屆總統大選中提供約30萬美元給民主黨海外部，協助海外選民登記投票，並強化郵寄投票和其他工作。社群媒體也出現敦促海外美國人進行郵寄投票的廣告。

DNC發言人曼第（Maddy Mundy）透過聲明表示：「這場選舉將以險勝作結，每票都是關鍵。為了勝選，我們會設法讓每位合格選民投票，不論他們身在何處。」

另一方面，川普陣營也在爭取旅外僑民的支持。他本月稍早宣布將終結針對美僑的雙重課稅。

根據現行法規，不論居住在何地的美國公民都必須提交所得稅申報單。儘管他並未進一步說明這項政策的細節，但這項規定或將成為歷史。

住在新加坡的金融科技顧問卡普隆（ZennonKapron）被問及投票時是否會考慮川普的上述政策時說：「對包括我自己在內的許多海外美國人而言，每年4月向美國國稅局（IRS）報稅，是我們跟美國政府萬年不變的互動。」卡普隆登記為紐約選民。

「如果有候選人願意認真處理僑民稅務改革問題，那可能就會影響我的決定。」

川普 美國大選 賀錦麗

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