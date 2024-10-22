誰當美國總統對克宮都沒差？ 路透：俄官媒明顯青睞川普

包括俄羅斯總統普亭在內的俄國官員表示，不管是誰從美國總統大選中勝出，對莫斯科來說都沒有區別。但任何看過俄國官媒報導美國選舉的人，都會得出川普受到強烈青睞的結論。

路透社報導，美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）時常爆出陣陣笑聲，這在俄國節目中被強調，普亭（Vladimir Putin）上個月也調侃過這件事。俄國官媒甚至播出賀錦麗在競選期間最不流利的言論集錦。

相比之下，俄國國營電視台「第一頻道」（ChannelOne）將共和黨總統候選人川普（Donald Trump）與副手范斯（JD Vance）描繪成腳踏實地、從跨性別政治到移民議題都具常識，但面臨暗殺陰謀及邪惡勢力威脅的人物。

儘管一些前國營媒體員工曾公開提及克里姆林宮（Kremlin）每週都會召開會議，對不同議題進行指導，但克里姆林宮否認控制報導走向。

俄國國營媒體對川普的明顯偏好可能並不令人意外，因為川普在俄烏戰爭中對烏克蘭的公開支持相較美國總統拜登（Joe Biden）或賀錦麗要少得多，這也讓基輔當局擔心，若川普上台，烏克蘭可能會失去最重要的盟友。

相較之下，賀錦麗稱普亭為「凶殘的獨裁者」、誓言繼續支持烏克蘭，並表示俄國反對派政治人物納瓦尼（Alexei Navalny）之死是「普亭殘暴的又一事證」。克里姆林宮否認與納瓦尼的死亡有所關聯。

儘管兩名候選人對莫斯科當局的態度不同，但由於美俄關係處於自1962年古巴飛彈危機以來最糟糕的時期，一些俄國官員對兩人都表達了戒心。

他們表示，賀錦麗勝出意味著這場被莫斯科當局視為拜登代理戰爭的戰事將持續「直到最後一個烏克蘭人」。

川普2017年就任總統前，曾使莫斯科當局燃起關係改善的希望，但他雖然說了關於普亭的好話，任內祭出制裁的行為仍令人記憶猶新。在莫斯科當局看來，川普在對俄政策上似乎受到更廣泛的美國政治建制派束縛。

一名俄國高階消息人士表示：「看看他上次當總統時發生了什麼事。每個人事前都說美俄關係將會受益，但結果卻更糟。川普說了很多話，但不總是說到做到。」

這名消息人士質疑川普所謂不願繼續資助和武裝烏克蘭的說法，以及他聲稱能迅速結束戰爭的言論是否能夠禁得起美國強大的派系遊說壓力。這些派系認為，烏克蘭的命運關係到西方的生存，因此基輔不能失敗。

另一名匿名消息人士表示，莫斯科當局對兩名候選人都不抱太大希望。他說，川普執政期間對莫斯科「相當強硬」、衝動得令人擔憂，對俄國的盟友中國也抱持強硬的觀點。