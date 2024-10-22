7搖擺州限定／馬斯克號召挺川 每日賞百萬美元

已表態支持川普的美國科技富豪馬斯克十九日承諾，至十一月五日總統大選正式投票日，每天將送出一百萬美元（約台幣三二○○萬元）給隨機選出的七大搖擺州民眾。

對此，其中一州的賓州民主黨籍州長、曾任州檢察長的夏皮洛廿日在美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」直言，馬斯克有表達意見的自由，但他開始將如此龐大的金錢投入到政治中，這令人深感憂慮，「執法單位可去研究看看」。

馬斯克十九日在賓州哈立斯堡支持共和黨總統候選人川普的造勢活動指稱，他尋求民眾響應一項請願書的連署時，遭遇的困難之一就是主流媒體不願報導。

該請願書內容為，「美國憲法第一和第二修正案保障言論自由與持有攜帶武器的權利。透過簽名，本人承諾支持這兩項修正案」。

由馬斯克成立、旨在為川普此次選戰助攻的「美國政治行動委員會」表示，除了簽請願書，能獲得這一百萬美元支票抽獎機會的民眾，必須是亞利桑那、喬治亞、密西根、內華達、北卡羅來納、賓州及威斯康辛這些搖擺州的登記選民。

尤其賓州登記選民只要簽了請願書，就能拿到一百美元（約台幣三二○○元），介紹賓州選民簽署的人同樣能獲一百美元。

馬斯克辯稱，不是所有人都有上社群媒體X，為了讓更多人知道，才想到透過重賞的方式。他隨即從台下觀眾中，挑出一百萬美元獎金的首位得主德瑞爾，並對這名男子強調「我們提供獎金的唯一要求就是，各位要成為連署活動的代言人」。

馬斯克廿日在賓州匹茲堡活動中，再將第二張的一百萬美元支票頒發給一名女子。

川普廿日在賓州造勢時則說，他和馬斯克聊很多，「他是我朋友」，馬斯克對美國貢獻很大。

據美國司法部選舉犯罪條例，蓄意以報酬誘導或獎勵民眾投票或登記，屬聯邦等級犯罪行為。這類報酬不僅指金錢支出，還包括任何有貨幣價值的物件，像烈酒或抽獎機會等。