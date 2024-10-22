川普麥當勞打工 酸賀錦麗假經歷

美國總統大選倒數兩周，代表共和黨的前總統川普和代表民主黨的副總統賀錦麗廿日雙雙赴搖擺州催票。

川普在賓州一家麥當勞體驗炸薯條，並不忘諷刺賀錦麗自稱曾在麥當勞打工是說謊。廿日也是她六十大壽，造訪喬治亞州兩間教會爭取該州提前投票的選民支持。

川普到重中之重的賓州費城郊外體驗「一日麥當勞店員」，以爭取勞工階級選票。他脫下西裝外套並穿上黑底黃條紋圍裙，將薯條放入滾燙油鍋，起鍋後撒鹽裝進紙盒。潔癖知名的他大讚薯條不會碰到手，「很乾淨、超棒」，「我愛鹽巴」，還說早就想來麥當勞工作。

川普強調，「我喜歡這份工作，在這很愉快」，「其實這要有技巧，才能正確又迅速」。川普還到得來速窗口，將餐點遞給客人，並穿著圍裙直接接受媒體提問，還笑說要拿冰淇淋給記者。

川普也誇麥當勞作業流程「美妙」、員工工作認真，「我這輩子絕不會忘記這個體驗」，「炸薯條我過關了」。幕僚則在一旁催促意猶未盡的他趕往下個選舉行程。

美聯社及路透報導，川普對速食是「真愛」，大麥克和麥香魚是他的最愛，其幕僚常買麥當勞餐點當川普的飛機餐。川普也常說，比起小餐廳，自己更信任必須維繫重要商譽的大型連鎖店。

川普被記者提醒廿日正好是賀錦麗生日後就說祝她生日快樂，「我想我會送她花」，「也許還會送些薯條」。

美國副總統賀錦麗（左）廿日過六十歲大壽，她出席喬治亞州教會活動時，非裔盲人歌手史提夫汪達（右）獻唱生日快樂歌。（路透）

賀錦麗則出席喬治亞州教會儀式。在瓊斯波洛市的活動中，美國傳奇歌手史提夫汪達獻唱多首成名曲，也為她唱生日快樂歌。

賀錦麗必須在亞特蘭大與底特律等非白人為主的城市及其郊區取得佳績，才能像拜登四年前贏下喬州與密西根州。紐約時報報導，賀錦麗活動結束後接受非裔民權領袖夏普頓訪問，被問到非裔男性選民對她支持度下滑時說，她十九日在亞特蘭大的造勢有一萬人參加。