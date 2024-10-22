快訊

花蓮13歲少女長期胸悶 竟檢查出12公分腫瘤確診「1罕見癌症」

板殯驚悚墜落意外！3員工搭貨梯竟「連同遺體下墜」 疑鋼索斷裂釀禍

總統大選前彰化里長赴陸免費旅遊涉反滲透法 法院判無罪

聽新聞
0:00 / 0:00

馬斯克選前撒錢 引發質疑

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

億萬富豪馬斯克上周末在美國共和黨總統候選人川普的造勢場合上承諾，即日起至11月5日投票日當天，每天都將送出100萬美元，引發外界質疑。另一方面，民主黨籍候選人副總統賀錦麗的募款金額則創紀錄，顯示她的吸金能力大勝川普。

路透報導，馬斯克19日在賓州哈里斯堡的造勢活動上，提出這項承諾，並當場給了一名台下觀眾100萬美元的支票。隔天也在匹茲堡的另一造勢場合上送出第二張支票。

據馬斯克成立的政治行動團體「美國政治行動委員會」（America PAC）官網，獲得這100萬美元的前提條件是必須參加馬斯克的支持言論自由與攜武權利連署，且必須是美國七個搖擺州的登記選民。

這項作法的合法性立刻受到外界嚴格審視。州檢察長出身的民主黨籍賓州州長夏皮洛20日呼籲執法部門對馬斯克進行調查。他說，馬斯克送錢給賓州登記選民的計畫「令人深感擔憂」，「執法部門可以關注一下」。

另一方面，據美國聯邦選舉委員會20日數據，賀錦麗團隊第3季籌得逾10億美元募款，創下歷來單季最高紀錄；光是9月就募得逾3.59億美元，遠高於川普陣營申報的1.6億美元。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

川普赴颶風重災區北卡造勢 賀錦麗衝刺搖擺州

緯穎駁斥「X 違約」指控

賀錦麗迎60大壽 猛打年齡牌批川普老 史提夫汪達獻唱生日快樂歌

馬斯克重金挺川 每日送賓州選民100萬 參加親川連署就可抽

相關新聞

賀錦麗里民大會只有「預先決定」提問 網友痛批根本動員大會

美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗21日出席了一場里民大會活動，有選民向主持大會的加州前州長夫人施賴弗（Maria Sh...

下注金額增 預測市場平台川普勝率飆破60%

加密貨幣預測市場平台Polymarket的4個帳戶重金押注前美國總統川普贏得2024年大選，其中一個帳戶下了更大賭注，下...

「我們會逮到你」美司法部成立專責小組 應對大選暴力

有鑑於2024大選選情激烈，聯邦司法部(Justice Department)成立特別專責小組，以處理選舉期間各地發生的...

賀錦麗9月募款2.2億元 高於川普3倍…民調仍拉鋸

華盛頓郵報21日報導，根據聯邦選舉委員會(Federal Election Commission，FEC)20日公布的最...

川普當一日店員、賀錦麗稱曾打過工 麥當勞澄清非紅非藍：我們是金色

麥當勞意外捲入大選。副總統賀錦麗過去多次在競選活動和採訪中提到她大學時在麥當勞打工的經歷，前總統川普(Donald Tr...

華郵7決戰州新民調：川普、賀錦麗勢均力敵 逾2成選民仍未決定

距離選舉日剩下倒數兩周，華盛頓郵報與喬治梅森大學(George Mason University)沙爾政策與政府學院(S...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。