馬斯克選前撒錢 引發質疑

億萬富豪馬斯克上周末在美國共和黨總統候選人川普的造勢場合上承諾，即日起至11月5日投票日當天，每天都將送出100萬美元，引發外界質疑。另一方面，民主黨籍候選人副總統賀錦麗的募款金額則創紀錄，顯示她的吸金能力大勝川普。

路透報導，馬斯克19日在賓州哈里斯堡的造勢活動上，提出這項承諾，並當場給了一名台下觀眾100萬美元的支票。隔天也在匹茲堡的另一造勢場合上送出第二張支票。

據馬斯克成立的政治行動團體「美國政治行動委員會」（America PAC）官網，獲得這100萬美元的前提條件是必須參加馬斯克的支持言論自由與攜武權利連署，且必須是美國七個搖擺州的登記選民。

這項作法的合法性立刻受到外界嚴格審視。州檢察長出身的民主黨籍賓州州長夏皮洛20日呼籲執法部門對馬斯克進行調查。他說，馬斯克送錢給賓州登記選民的計畫「令人深感擔憂」，「執法部門可以關注一下」。

另一方面，據美國聯邦選舉委員會20日數據，賀錦麗團隊第3季籌得逾10億美元募款，創下歷來單季最高紀錄；光是9月就募得逾3.59億美元，遠高於川普陣營申報的1.6億美元。