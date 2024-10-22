美大選結果 投資人押注

美國大選迫近，從紀錄來看，押注特定候選人或政黨獲勝，對市場的影響往往難以預料，不過仍有許多投資人已經開始加碼押注大選結果。除了川普概念股，資金還湧入公用事業、金融股與黃金，以進行避險，此外，避險基金增加了對人民幣和墨西哥披索的看空押注。

川普媒體科技集團（DJT）堪稱最正宗的川普概念股，該公司是Truth Social的母公司，有川普資金支持。該股已成當沖客熱門標的，其表現和川普的勝算連動。9月中旬以來，DJT股價已經翻倍，趨勢與賭盤的川普勝率一致。

有些投資人則尋求減低與選舉相關的投資策略，或者無論結果如何都可獲利的交易。瑞銀已向財富管理客戶推薦幾項短期交易，表示無論哪一黨主政，金融和公用事業股都可望表現良好，因為無論經濟大環境如何，公用事業都是經典的防禦股，股利優，表現可靠。這行業也將受益於人工智慧（AI）相關的能源需求。

另外，金融股目前看來相對價位較低，最近也繳出強勁獲利。如果賀錦麗上台代表維持現狀，而川普上台就表示可能會放鬆對銀行監管，不管哪種情況對銀行股都是利多。

如果擔心選舉出現爭議而引發動盪，還有一種經典的避險工具：黃金。這種貴金屬今年漲勢迅猛，可能多少反映投資人對傳統金融資產風險進行避險的現象。

華爾街似乎也在為川普主張的關稅可能擾亂全球貿易做準備。據美國商品期貨交易委員會（CFTC）統計，避險基金最近幾周增加看跌人民幣和墨西哥披索的押注，考量到川普當選可能削弱這兩國貨幣需求。Lazard資產管理公司分析師在最近一份報告寫道：「我們認為這不僅可能對個別新興市場國家產生直接影響，還可能對全球貿易產生連鎖反應。」