川普赴颶風重災區北卡造勢 賀錦麗衝刺搖擺州

美國前總統川普今天前往颶風海倫（Helene）重創的北卡羅來納州舉辦造勢活動。由於颶風海倫在當地造成至少124人死亡，川普先前已猛烈批評政府的災害應對措施。

法新社報導，颶風海倫襲擊美國東南部近一個月後，緊急服務機構仍在北卡羅來納州受災最嚴重的地區分發食物和水。根據法新社統計，這場風暴導致逾240人喪生。

川普（Donald Trump）將在格林維爾市（Greenville）舉行造勢活動，而他的競爭對手、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）將在密西根州、威斯康辛州和賓夕法尼亞州等其他選舉戰場州向支持者發表演說。

距離總統大選僅剩兩週多，兩名候選人在這場白宮之爭中勢均力敵。民調顯示，包括決定大選結果的7個搖擺州在內，兩人的支持度不相上下。

白宮昨天表示，美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）已「批准向該州提供超過3億美元（約新台幣96億元）的援助，其中包含向8萬7600多個家庭提供的1億1800萬美元個人援助」。

許多人在風暴過後的第一時間無法獲得電力、飲用水或庇護，因此川普嚴厲批評美國總統拜登（JoeBiden）和他的副手賀錦麗。

拜登和賀錦麗駁斥了這些指控，指責川普為獲取政治利益而散布有關災害應對的錯誤資訊。

根據電力追蹤網站PowerOutage.us，截至昨天，北卡羅來納州大部分地區已恢復供電，僅剩大約5000名西部偏遠地區的用戶仍在等待電力恢復。

根據「紐約時報」（The New York Times）的民調平均數據，賀錦麗和川普在選舉戰場州的支持率幾乎打成平手，北卡羅來納州也不例外。賀錦麗和川普昨天在北卡州的支持率分別為49%和48%。

包括北卡羅來納州在內，美國多個州的提前投票已開跑。根據官方資料，北卡州截至昨天已有超過100萬人完成提前投票。