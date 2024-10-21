美國選舉5大看點 搖擺郡、海倫颶風成為選戰風向標

一般人聽到風向標，可能聯想到總統大選中總是投給入主白宮者的州，但其真正意涵是趨勢指標，因此需要考慮州內各郡。美聯社特別整理可能對美國大選至關重要的5大看點。

正如許多人預期的那樣，在競爭激烈的2024年美國總統大選中，關鍵搖擺州內少數幾個具有風向標意義的郡可能決定選戰結果，就像它們過去2屆大選那樣。

●先從城市說起

美國許多州都有傾向支持民主黨的大城市，這些城市與其近郊在州級選舉中是民主黨的重要票源。這些地區持續投票支持民主黨候選人，意味這些地方的投票率可能對州級選舉的最終票數差距產生莫大影響。

在今年大選，可關注密西根州韋恩郡（Wayne）的底特律市、北卡羅來納州麥克倫堡郡（Mecklenburg）的夏洛特市，以及喬治亞州富爾頓郡（Fulton）的亞特蘭大市。

共和黨候選人以往在這些州的較鄉村地區得票表現良好，意味民主黨總統候選人賀錦麗（KamalaHarris）須在這些地方的大城市取得大幅領先優勢，才能彌補共和黨總統候選人川普（Donald Trump）在其他地方拿下的優勢。

底特律、夏洛特及亞特蘭大的人口特別多，大約是每州第二大城市人口的2倍。在2020年總統大選，這3大城市所在的郡有超過2/3選民投給當時的民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）。

●郊區至關重要

密爾瓦基（Milwaukee）和費城（Philadelphia）兩大城市周圍的郡，投票率和票數差距將對兩地所在的威斯康辛州（Wisconsin）和賓州（Pennsylvania）選舉結果產生重大影響。

在威州，密爾瓦基周圍有華盛頓郡（Washington）、奧佐基郡（Ozaukee）及沃基夏郡（Waukesha），合稱「WOW」三郡。以往這些傾向支持共和黨的郡正緩慢向左傾。儘管共和黨總統候選人在過去幾次大選拿下這些地方，但優勢持續縮小。

這迫使共和黨候選人尋求衝高威州較鄉村地區的投票率，而非靠這些郡來彌補該州密爾瓦基郡和戴恩（Dane）等都會郡的得票劣勢。

如果威州「WOW」三郡出現像2000年代初期大選那樣的高投票率及共和黨得票優勢，對川普而言將會是美好的開票之夜。

費城周圍的白克斯郡（Bucks）、蒙哥馬利郡（Montgomery）、徹斯特郡（Chester）及德拉瓦郡（Delaware）是賓州數一數二富裕的郡，它們以往是共和黨鐵票倉，但過去數十年來已經左傾。

●人口眾多的郡

亞利桑那州（Arizona）和內華達州（Nevada）的獨特之處在於，兩州都各有1個匯集全州最多人口的郡。例如，在上次大選中，亞利桑那州超過60%選票來自馬里科帕郡（Maricopa），這是鳳凰城（Phoenix）所在地。內華達州則有超過2/3選票來自克拉克郡（Clark），也就是「賭城」拉斯維加斯（Las Vegas）所在地。

某些州的選民過度集中於單一郡，即使甲黨在該郡險勝乙黨，也可能對全州的票數差距帶來大幅轉變。

例如，拜登上次大選在馬里科帕郡的得票率為50.3%，比川普多拿到4萬5000普選票，使拜登以比川普多出約1萬票的優勢拿下該州。

至於內華達州，拜登在15郡中輸掉14郡，但他光是在克拉克郡就比川普多拿9萬1000普選票，這個差距足以確保拜登以比川普高出3萬4000票的優勢拿下該州。

●海倫颶風肆虐後的影響

川普上次大選在北卡羅萊納州僅比對手多拿7萬4481普選票，換算成得票率僅略高於1%，在當年他贏過拜登的州裡算是選情最拉鋸的一州。

目前不清楚海倫颶風（Hurricane Helene）會如何影響北卡州選情，可能到11月5日投票當天也還令人摸不著頭緒。

這場暴風雨對北卡州郡班康郡（Buncombe）及艾西維爾（Asheville）地區衝擊最大，這是拜登4年前拿下的北卡州西部2郡之一。

該地區其餘郡都是共和黨鐵票倉，它們和班康郡的受創程度，被民主黨籍北卡州州長古柏（RoyCooper）形容是「本州從未經歷過的」。

●搖擺郡

在今年大選的7大搖擺州中，逾500郡有10郡在2016年大選支持川普，但在上次大選改投拜登。除了馬里科帕郡，這10郡大多是占地小、人口也較少的郡。因此，它們不太可能動搖整個州的選舉結果。

這些郡能做的大概是提前顯示哪位候選人在可能決定選情拉鋸戰的搖擺選民中表現最好。

不需要太多普選票就能翻盤，例如在2016年和2020年大選，贏家和輸家在威州拿到的普選票僅相差約2萬票。