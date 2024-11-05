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【美國大選即時開票】美小鎮開出第一張票！川普、賀錦麗3：3平手
2024美國總統大選於美東時間11月5日（台灣時間11月6日）正式開票。民主黨候選人賀錦麗對戰共和黨候選人川普，究竟誰能搶下白宮大位？聯合新聞網即時更新開票進度，掌握美國大選動態。
全美第一張選票開出！ 川普、賀錦麗3：3平手
美國大選美東時間5日開始投票，位於新罕布夏州的小鎮迪克斯維爾（Dixville Notch）已開出全美第一張總統選票，結果顯示，共和黨候選人川普、民主黨候選人賀錦麗各拿3票普選票平手。
看哪七個關鍵搖擺州 過去選舉結果誰拿下?
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