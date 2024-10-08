馬斯克稱民主黨恐化非法移民為選民 成一黨獨大

力挺共和黨總統候選人川普的大亨馬斯克在今天播出的訪談中說，川普若敗選，這次選舉將是「最後一次選舉」，因為民主黨會設法化非法移民為選民，讓美國淪為一黨獨大的國家。

法新社報導，電動車大廠特斯拉（Tesla）暨太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）最近屢屢公開挺川普，上週末更親赴川普造勢活動站台。

馬斯克與前福斯新聞（Fox News）主持人卡爾森（Tucker Carlson）進行2小時對談，大力推廣右翼觀點，包括他曾說，若民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在11月大選中勝出，將對民主構成威脅，強調他「孤注一擲」挺川普。

馬斯克告訴卡爾森：「我的看法是，如果川普沒有贏得這次選舉，這將是我們最後一次選舉。」

近年爭議不斷的馬斯克說，他認為「非法（移民）」被刻意送往少數幾個關鍵州，若他們最終取得公民身分，將成為民主黨選民。

馬斯克說：「目前這些搖擺州的（選票）差距有時只有1萬到2萬票。假如你把數十萬人送往各個搖擺州，會發生什麼事？…因此我的預測是，民主黨政府要是再執政4年，他們會讓許多非法（移民）合法化…下次選舉就沒有搖擺州了，美國將成為一黨獨大的國家。」

馬斯克此番論調是美國右翼政治中的常見說辭，即指控民主黨與移民之間存在陰謀。馬斯克本人出身南非。

馬斯克在這場選戰中愈來愈常聲援川普，據報導，他預計未來數週在數個搖擺州現身。

在這場將近2小時對談中，兩人不斷笑著回應對方的言論。馬斯克表示，他傾力支持川普。

卡爾森說：「要是他選輸，要假裝你從沒支持過他可就難了。」馬斯克則答道：「我可是孤注一擲呢，寶貝。」