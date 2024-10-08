美情報官員示警 俄、中與伊朗可能煽動質疑選舉

美國一名高階情報官員今天說，敵對國家正準備在11月5日總統大選投票結束後，針對選舉結果有效性煽動不確定感，預期選舉將出現爭議。

路透社報導，美國情報官員在一場有關俄羅斯、中國、伊朗和古巴影響大選活動的媒體簡報中說，「外國影響行為人」可能會致力散播對選舉結果的懷疑。

美國情報機構表示，俄羅斯與伊朗已企圖在今年總統選戰期間左右美國選民，中國則企圖影響若干相對低級別的選舉，包括國會選戰。

美國情報官員說，外國行為人可能試圖利用一場爭議選舉的不確定性來破壞對選舉公正和選舉程序的信任，並加劇美國人之間的分裂。

俄羅斯企圖慫恿美國大眾反對親烏克蘭政策，與中國政府有關的行為人則將焦點放在「數十場」較低級別的選舉。

美國情報官員說，中國根據候選人在一些對北京至關重要的議題上所採取的立場，包括對台灣的支持，來鎖定若干民主、共和兩黨候選人。

中國駐華府大使館尚未置評。中國政府否認干預美國選舉，並稱這類說法是「惡意揣測」。

情報圈尚未觀察到伊朗試圖影響州級或國會選舉，但確實評估伊朗的目標是慫恿選民支持民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）。這種觀點自今年9月以來就未改變，當時美國官員也曾說，俄羅斯企圖詆毀賀錦麗以助川普一臂之力。

這名官員說，有些國家可能試圖透過有意無意的美國輿論來「洗白自己的敘事」，並在移民、墮胎、性別權利等議題上挑起社會分歧。

古巴也可能在社群媒體上鎖定拉丁美洲和西班牙語系選民，目的是為那些古巴認為可能對其利益較有幫助的候選人抬轎。

情報官員說，與先前的選舉週期相比，他們向候選人、競選陣營和選務官員提交有關影響活動的「防禦性簡報」數量已增為3倍。但他們也說，美國選舉制度和選務人員準備得比以前更充分。