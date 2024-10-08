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川普突婉拒「60分鐘」專訪傳統 賀錦麗受訪挺擁槍

中央社／ 華盛頓7日專電
共和黨總統候選人川普（左）、民主黨總統候選人賀錦麗（右）角逐美國總統。路透社
共和黨總統候選人川普（左）、民主黨總統候選人賀錦麗（右）角逐美國總統。路透社

美國老牌新聞節目「60分鐘」今天播出民主黨總統候選人賀錦麗、副總統候選人華茲的個別專訪。賀錦麗談到自己擁有一把克拉克手槍，也在射擊場開過槍。共和黨總統候選人川普先前答應受訪，卻在專訪前一週婉拒。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）指出，總統候選人接受該節目專訪，是超過半世紀的傳統。川普（Donald Trump）9月初答應受訪，也已安排好2個時間和地點，卻在一週前突然退出。

賀錦麗（Kamala Harris）、華茲（Tim Walz）個別受訪在今天播出。

賀錦麗在9月10日的總統大選辯論時曾說，她和華茲都是槍枝持有者，「不會拿走任何人的槍，可以停止在這方面造謠」。賀錦麗這番話令許多人感到驚訝，意在表明自己支持美國憲法第二修正案賦予人民的持槍權。

「60分鐘」節目記者惠塔克（Bill Whitaker）追問賀錦麗擁有的槍枝。她說，她有一把克拉克手槍（Glock），已經擁有一段時間，「我的背景是執法相關的，這就是為什麼」。賀錦麗也說，她在射擊場開過槍。

關於邊境議題，惠塔克說，美國總統拜登（JoeBiden）政府任內前3年，非法移民人數創新高，比起川普在任時增加4倍，直到拜登6月簽署管制申請庇護人數的行政命令後才有改善。他問賀錦麗，最初放寬移民入境的政策是否有錯。

賀錦麗則說，拜登提出的政策都是為解決問題，不是製造問題。而現在，非法移民入境人數已經減半，流入的類鴉片藥物芬太尼量也減半。她也再批評共和黨為了川普選舉的政治利益，擱置審理拜登提出改革邊境措施的法案。

另外，對於川普婉拒「60分鐘」的訪問。該節目記者（Scott Pelley）說，川普陣營前後提出不一樣的理由，先是抱怨CBS會就訪問內容做事實查核，之後又說CBS應為2020年對川普的專訪，先向他道歉。

川普2020年競選連任時接受「60分鐘」記者史塔爾（Lesley Stahl）訪問，40分鐘後他突然不錄走人，事後在社群媒體批評CBS及該節目對他有偏見。

川普 美國大選 華茲 賀錦麗

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