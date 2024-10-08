美大選前加薩戰爭滿週年 拜登籲和平、賀錦麗種樹祈福

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯去年10月7日突襲以色列至今滿1年，在中東衝突可能衝擊美國11月大選之際，美國總統拜登以及本屆總統候選人賀錦麗和川普今天各自出席相關紀念活動。

法新社報導，在白宮莊嚴肅穆的猶太悼念儀式中，拜登點了一根蠟燭，一名拉比（rabbi）為受害者吟誦祈禱文。在中東瀕臨爆發全面性戰爭的此時，拜登呼籲維持和平。

副總統兼民主黨總統候選人賀錦麗（KamalaHarris）在她的華府官邸種了一棵紀念樹；前總統川普（Donald Trump）則是前往紐約一位著名猶太教拉比長眠的墓地。

哈瑪斯（Hamas）去年10月7日突襲以色列南部，促使以色列對哈瑪斯控制的加薩走廊發動報復性軍事行動，也對聲援哈瑪斯的黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）隔空交火。過去1年期間，拜登政府提供數以十億美元的武器力挺以色列這個關鍵盟友。

在白宮，拜登今天發布聲明說：「今年衝突期間，有太多平民受苦受難。」

拜登譴責這些攻擊「殘暴得難以言喻」，說他與賀錦麗「全心投入」維護以色列安全，對抗伊朗及其區域盟友哈瑪斯、真主黨以及葉門的青年運動（Huthis）。

但他也形容10月7日「對巴勒斯坦人而言是黑暗的一天」，說他與賀錦麗「持續努力達成加薩停火協議」。

在以色列近來加強襲擊真主黨之下，拜登與賀錦麗各自發表聲明說，「外交解決方案」是達成全面性和平的「唯一途徑」。

在副總統官邸，儘管外頭傳來一陣陣反加薩戰爭抗議聲浪，賀錦麗與丈夫任德龍（Doug Emhoff）在庭院種下一棵象徵著「希望與正義」的石榴樹。

賀錦麗隨後向媒體表示，加薩停火協議是「為這個區域帶來任何形式穩定」的最佳希望。她說：「我們不會放棄。我們正竭盡所能達成停火人質協議。」

而在紐約，川普前往約市皇后區一位著名正統猶太教拉比長眠的墓地致意，並未發表任何公開談話。但在選情膠著的此時，川普稍早受訪時抨擊拜登與賀錦麗處理中東衝突的方式，痛批現任執政團隊的「外交政策有可能是史上最糟糕」。

川普說，以色列總統尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）「根本沒有在聽」拜登的話，這位房地產大亨還揚言，如果他重返白宮，他會協助把飽受戰火蹂躪的加薩，變成比「摩納哥還好」的地方。

川普競選團隊稍早在聲明中說：「川普總統再次當選是勢在必行的，這樣他才能終結這場流血衝突。」

加薩戰爭週年凸顯出，拜登與賀錦麗政府過去1年對尼坦雅胡的作為顯然毫無影響力，他們的束手無策，在中東瀕臨全面戰爭的此時尤其明顯。

伊朗不久前為報復以色列近期殺害多名盟友高階人物，而朝以色列發射一波波飛彈，預料將引發以色列反擊。對此，拜登敦促尼坦雅胡政府切勿攻擊伊朗的石油設施，擔心石油設施遇襲可能會導致油價上漲，並在美國選前不到1個月的情況下衝擊國內經濟。

不只油價，賀錦麗和拜登還要擔心加薩戰爭引發的政治地雷，畢竟，在對選情至關重要的關鍵搖擺州內，有許多阿拉伯穆斯林選民和左翼民主黨人士，對這場衝突都怨聲載道。