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馬斯克為川普催票 推薦1搖擺州選民簽聲明可獲1500元獎金

中央社／ 華盛頓7日專電
特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)發起一項活動，任何人只要成功說動一名搖擺州的登記選民，在一份請願書上簽名表達支持憲法第一及第二修正案，就可獲得47美元獎勵。圖為他5日參加川普在賓州的造勢活動。(美聯社)
特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)發起一項活動，任何人只要成功說動一名搖擺州的登記選民，在一份請願書上簽名表達支持憲法第一及第二修正案，就可獲得47美元獎勵。圖為他5日參加川普在賓州的造勢活動。(美聯社)

距離美國總統大選不到一個月，力挺共和黨總統候選人川普的企業大亨馬斯克將砸下重金，尋找搖擺州的川普支持者，幫川普催票。推薦一名住在搖擺州的選民簽署一項聲明可獲得47美元獎勵金。

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長、兼社群媒體平台X的老闆馬斯克（Elon Musk）6日在X平台發起線上連署，推薦搖擺州選民支持憲法第一及第二修正案，便可獲得47美元（約新台幣1510元）的獎勵。

「簽署我們的請願書以支持憲法！每推薦一名住在搖擺州的人簽署，可獲得47美元獎金。目標是讓100萬名搖擺州的選民表達對言論自由和持槍權的支持。」

根據簽署網站，簽署人須留下姓名、電子信箱、手機號碼、地址、及推薦人的聯絡方式。賓夕法尼亞州、喬治亞州、內華達州、亞利桑那州、密西根州、威斯康辛州、北卡羅來納州等7個搖擺州的選民才有資格簽署。活動進行至21日。

馬斯克將透過他為川普（Donald Trump）籌募選舉資金而成立的「美國政治行動委員會」（AmericaPAC）提供此活動的獎金。47美元是因這次大選為第47屆總統。如果成功招募到100萬人，總金額約新台幣15億元。

紐約時報（The New York Times）報導，根據聯邦法律的規定，支付金錢讓選民註冊投票，不論付錢或收錢者都違法；但支付金錢讓選民簽署請願書，或付錢讓人們遊說選民簽署請願書，則不違法。

專攻競選財務的律師費雪（Brendan Fischer）對紐時指出，美國政治行動委員會提供獎金的對象是推薦人，不是選民，可免於買票的指控。花錢建立選民的資料庫本來也就是政治行動委員會、競選活動經常在做的事。

馬斯克近來將輔選重點放在賓州。紐時報導，這幾個月已透過外包招募數千人逐戶拉票。馬斯克曾說，拉票最高工資將從時薪25美元提高到30美元。

共和黨 川普 美國大選 馬斯克

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