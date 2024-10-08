川普喊對墨國車課稅200%
美國共和黨總統候選人川普6日表示，如果當選，要對從墨西哥進口的汽車課徵最高達200%的關稅。這是他在11月5日投票之前，再次升高貿易保護主義論調。
川普在威斯康辛州朱諾機場的造勢集會發表演說時揚言，「如果有必要，我們將徵收200%的關稅」，「我們不會讓這種事發生。我們不會讓那些汽車進入美國」。
先前川普矢言，若再入主白宮，他將對進口汽車和卡車課徵100%的關稅，以扶持國內汽車業。川普在八天內已經四次在威州舉辦競選活動，凸顯他的競選團隊對該州的重視。現在距離選舉日已不到一個月。民調顯示，賀錦麗在威州的支持率略勝川普。
川普在競選演說承諾要扶持美國汽車業時，提及關稅稅率。專家認為，川普的課稅計畫恐會抬高汽車價格。智庫「稅收政策中心」（Tax Policy Center）就表示，針對從墨西哥進口的汽車課徵大規模新關稅，「可能會推高汽車的成本，無論是國產車、進口車、二手車還是新車」。
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