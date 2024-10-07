共和黨人諷沒生小孩不懂謙卑 賀錦麗：家庭有許多形式

美國阿肯色州共和黨籍州長桑德斯日前暗示，民主黨總統候選人、副總統賀錦麗因沒有親生子女而缺乏謙遜態度。賀錦麗今天駁斥這種說法，並強調家庭能以許多形式呈現。

路透社報導，賀錦麗（Kamala Harris）表示桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）對家庭的觀點已經過時，並討論她自己的「現代家庭」，成員包括她的丈夫任德龍（Doug Emhoff）及他第一段婚姻的子女柯爾（Cole）和艾拉（Ella）。

共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）上月在密西根州參加市民大會，桑德斯擔任主持人，她稱自己的孩子讓她「謙遜」，而賀錦麗「沒有任何東西讓她保持謙遜」。

賀錦麗今天在熱門podcast節目Call Her Daddy上回應桑德斯的評論，指出家庭有許多形式，且「我認為女性為彼此互相打氣真的很重要」。

她談到：「我們有透過血緣建立的家庭，然後是透過愛建立的家庭，而我兩者皆有，我認為這是真正的祝福。我有兩個美麗的孩子，柯爾和艾拉，他們叫我『瑪拉媽媽』（Momala）。我們有一個非常現代的家庭，我丈夫的前妻也是我的朋友。」

賀錦麗也回應川普競選搭檔范斯（JD Vance）的發言，他先前抱怨自己不希望國家是由「無孩貓姑婆」（childless cat ladies）治理。

她說：「我認為這言論真是卑鄙且心胸狹窄。」