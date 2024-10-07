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【專家之眼】美國兩黨兩岸政策的異同

聯合報／ 湯紹成／亞太綜合研究院院長
美國總統大選進入倒數階段。(路透)
美國總統大選進入倒數階段。(路透)

美國大選只剩下不到一個月，兩位候選人的兩岸政策也已日益清晰，我方必須嚴正對待。

川普的意向觀之，可以用所謂的「霸權穩定論」1.0來比擬。該理論主張，由於一戰與二戰的爆發，就是因為沒有一個霸權國家提供有效的國際政治與經濟的公共財，致使各國分別謀求權力與利益所導致。二戰之後，由美國所引領建立的聯合國、北約與世界銀行等機制，對於國際局勢產生了相當的穩定作用。

如今川普主張「美國優先」(MAGA)，其核心價值就是壯大美國的實力，其他國家則須自求多福，若需美國支持，就要付費。尤其川普有意縮減美國對上述國際機制的義務，顯現獨善其身的取向，所以這只能稱得上是「霸權穩定論」的降級版。更如川普最近曾稱，台灣的國防預算必須提高至GDP的10%，以便向美國投資或軍購，才符合美國利益。

相對的，賀錦麗則主張強化與盟友及夥伴的關係，並維護國際規則，反對武力奪取他國領土，有意兼善天下，比較接近「霸權穩定論」。因其對於國際問題比較生疏，很難期待她會像拜登一樣表達堅決捍衛台灣的立場，但仍會主張台海穩定符合美國利益。

在對於大陸的態度方面，賀錦麗的思維類似「合縱」，也就是會繼續拜登的老路，結盟抗中，比如AUKUS與Quad。相對的，中方則會以「連橫」的方式加以破解，比如聯俄抗美，因而形成美中持續的博弈格局。川普的立場則兼具上述兩策略的部分特質，雖會抗中，但一馬當先，與盟友形成鬆散的群體關係，其效果有待觀察。

由此可見，兩位候選人抗中的目標相同，但手段各異，因而影響其對於兩岸的立場。川普將會讓台灣付出高額的代價，賀錦麗的立場則比較有跡可循，但仍可能略遜於拜登。更重要的是，台灣方面不要讓兩岸生波，應加強交流與溝通，以求自保。這正如馬前總統最近所稱，兩岸的事務應由雙方來解決，不要勞駕外人，才是正辦。

川普 美國大選 賀錦麗

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