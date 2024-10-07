川普回遇刺地 馬斯克嗨跳力挺

美國前總統川普五日重回他七月遇刺的賓州巴特勒造勢，科技富豪馬斯克獻出站台處女秀力挺。他聲稱，要是川普十一月沒當選總統，「那這場選舉就會是最後一次選舉」。

這次選戰至今，川普已先後於七月及九月遭暗殺未遂。他五日隔著防彈玻璃，對現場數千名支持者說，就在十二周前那天晚上，就在這個相同的場地，「一個冷血殺手、邪惡的怪物企圖令我永遠閉嘴」。但「我永不放棄、永不屈服、永遠不會被擊垮」。

川普重申自己「是為美國擋子彈」的說法，並趁勢催票，「我們只要求大家都出來投票，我們非贏不可、不能坐視這種事在我國發生」。其副手俄亥俄州聯邦參議員范斯也藉此反駁副總統賀錦麗等民主黨人士，對川普威脅美國民主的指控。范斯說，川普為民主擋子彈，「你們有做什麼？」

川普之後介紹特斯拉執行長、社群媒體Ｘ老闆馬斯克出場。這是他自七月十三日公開支持川普以來，首度參與川普的競選活動。馬斯克上台時，邊跳邊喊「戰鬥！戰鬥！戰鬥！」這也是川普同日遇刺時，握拳對台下支持者不斷重複的一個單字。

戴印有川普招牌競選口號「讓美國再次偉大」（MAGA）黑色棒球帽的馬斯克助講時說，對一個人人格的真正試煉，是遭遇危機時的表現。美媒富比世報導稱，馬斯克身家逾二六○○億美元（約台幣八點四兆元）。

馬斯克並指控民主黨想奪走美國人民的言論自由、擁有武器的權利，「其實他們想奪走各位的投票權」。他還請現場群眾快去登記投票，而且「大家告訴大家」，尤其在對大選結果至關重要的賓州，勝負差距會很微小；「川普必須勝選，才能維護美國民主」。

賀錦麗五日則赴另一個搖擺州北卡羅來納，她在夏洛特市機場和該州及聯邦的緊急服務官員會面，與民主黨籍州長古柏和北卡艾西維爾市市長曼海默，聽取日前橫掃美國東南部數州的海倫颱風災情簡報。

身為副總統的賀錦麗正襄助總統拜登督導海倫颱風災後復原工作。紐約時報報導，風災與愈演愈烈的中東戰火，雖不時使正進行選戰最後衝刺的她分身乏術，但其幕僚及政治盟友認為，這反而可讓選民覺得她夠格當總統並苦民所苦。