美總統大選 「壕溝戰」開打

美國總統大選進入倒數不到30天，但民主黨與共和黨候選人的選情膠著有如「壕溝戰」，僅幾千張選票的動向就可能左右大選結果，兩黨除了砸大錢買廣告，也各自衝刺選情，川普5日重返險遭暗殺的賓州同一地點造勢，馬斯克首度現身站台，賀錦麗同日到北卡羅來納州勘災。

美國總統大選11月5日登場，民主黨候選人賀錦麗和共和黨的川普已展開最後衝刺。川普7月在賓州巴特勒的一場造勢活動遇刺未遂，如今他又回到同個地方，並找來馬斯克站台，希望能在這個關鍵搖擺州提高支持度。馬斯克宣稱，民主黨是美國憲政的威脅，若川普沒選贏，「這場選舉會是最後一次選舉」。

川普和賀錦麗之間的民調差距已縮小。英國金融時報分析FiveThirtyEight的數據指出，兩人在七個搖擺州的民調支持率不分軒輊，以賓州差距最小，賀錦麗平均僅領先川普0.6個百分點。

為川普拉票的喬治亞州社會保守派活動人士里德說，他不記得自2000年來有哪次總統大選，在競選後期仍有這麼多州打成平手。

美國多州都已展開提前投票與海外通訊投票，但許多未決選民依然心意未定，兩黨都砸重金在電視與網路打廣告催票。川普陣營評估，關鍵10月將投放2億8,300萬美元廣告費；賀錦麗陣營未透露數字，但彭博依據AdImpact資料統計，民主黨在9月花費了1億9,200萬美元，遠超過共和黨的7,200萬美元。