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揭與川普相遇場景、婚姻生活！梅蘭妮亞新書曝他愛妻1舉動 拒「拜金女」標籤
前美國第一夫人梅蘭妮亞同名回憶錄即將在8日上市，揭開與前總統川普近20年婚姻生活的面紗，而她也親曝川普一項愛妻舉動：定期打電話給醫師確認梅蘭妮亞的健康狀況，這讓她直呼丈夫「貼心」。
每日郵報報導，梅蘭妮亞同名回憶錄《梅蘭妮亞》（Melania）即將上市，美國新聞網站「野獸日報」揭露部分內容。在長達184頁的書中，她努力證明社會大眾只看見部分的川普，而川普並非如外界描述「華而不實或戲劇化」。
梅拉尼亞以5頁篇幅，回憶她與川普在1998年相遇的時刻。當時她28歲，而川普52歲。梅蘭妮亞因為時裝周，不得不出席Kit Kat Klub的派對，當時川普主動搭訕，不過他身旁有一位漂亮的女伴，據傳是挪威一個顯貴家庭的繼承人米德法特（Celina Midelfart）。
儘管遭到梅蘭妮亞拒絕，川普事後仍透過保鑣遞給她一張明片，上面寫著另外兩組電話號碼。事後，梅蘭妮亞結束加勒比海的模特兒工作便打給川普，因為「我們明顯互相吸引」。
她表示，兩人交往約4年後搬進川普大廈，她經常為他做飯，「每當他在家裡放音樂時，會把音量調大，然後突然拉著我跳舞」。
對於外界質疑「拜金女」，她也在書中回應，「我自己賺進無數財富，只要我想要，可以吸引無數名人」。
英國衛報2日披露，梅蘭妮亞在回憶錄中透露捍衛墮胎權，與川普的立場相左也引發熱議。
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