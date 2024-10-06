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馬斯克站台挺川普 警告若沒贏「會是最後一次選舉」

中央社／ 賓州巴特勒5日綜合外電報導
科技鉅子馬斯克5日首度現身川普在賓州的造勢活動為他站台。(路透)
科技鉅子馬斯克5日首度現身川普在賓州的造勢活動為他站台。(路透)

美國共和黨總統候選人川普今天回到賓州巴特勒（Butler）造勢，並找來強大盟友馬斯克站台，馬斯克警告選民說，要是川普沒選贏，「這場選舉就會是最後一次選舉」。

法新社和路透社報導，川普今天在造勢活動現場登上有防彈玻璃保護的舞台後，對台下數以千計歡聲雷動的支持群眾說：「就在12個星期前的晚上，就在這個相同的場地，一名冷血殺手企圖讓我永遠閉嘴。」

他稱這名槍手是「邪惡的怪物」，矢言自己「永不放棄…永不屈服…永遠不會被擊垮」。

川普接著把矛頭指向政治對手，稱他們是推動要讓他被起訴的「內敵」，還說「誰知道呢，甚至可能試圖要殺了我」。

川普在演說中途邀請勢力強大的盟友，即電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長兼社群媒體平台X的老闆馬斯克（Elon Musk）登台。這是馬斯克自7月13日暗殺未遂事件後首次出席川普的競選活動，他跳上舞台，高舉雙臂，展現熱情。

馬斯克表示，「一個人人格的真正考驗，在於他們遭受攻擊時如何表現」，稱這場選舉對川普來說是「非贏不可」的局面，強調微小的差距也可能決定賓州等搖擺州的選舉結果，喊話要選民登記投票。

據美聯社報導，馬斯克頭戴黑色棒球帽，上面印有川普競選口號「讓美國再次偉大」（Make AmericaGreat Again）字樣，不過是以黑色呈現，暗示著他接下來的談話充滿警世意味。

他警告說，要是川普沒選贏，「這場選舉就會是最後一次選舉」。

馬斯克在大票群眾面前試圖將川普描繪成言論自由的衛士，聲稱民主黨人想要「奪走你們的言論自由，他們想要奪走你們擁有武器的權利，他們事實上想要奪走你們的投票權」，並繼續批評加州政府推動禁止查驗選民身分證的行動。

馬斯克表示，川普「必須贏得選舉，才能維護美國民主」，呼應了他經常對X平台上2億名追蹤者傳達的警告訊息。

川普 美國大選 馬斯克

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