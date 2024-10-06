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馬斯克站台處女秀獻給川普！演說暗酸拜登老扣扣 舉高拳籲註冊投票

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
科技鉅子馬斯克5日首度現身川普在賓州的造勢活動為他站台。美聯社
科技鉅子馬斯克5日首度現身川普在賓州的造勢活動為他站台。美聯社

每日郵報報導，美國共和黨總統候選人川普5日重返賓州遇刺現場舉行造勢，科技鉅子馬斯克現身簡短演說，他一邊高舉川普遇刺後標誌性高拳，一邊呼籲支持者註冊投票，讓現場頓時熱血沸騰，這是馬斯克首度站上政治造勢集會。

川普7月13日在賓州巴特勒（Butler）遭遇槍殺未遂，時隔將近3個月後重返遇刺現場，更為支持者帶來重量級嘉賓馬斯克。

特斯拉執行長馬斯克戴著黑色「讓美國再次偉大」（MAGA）鴨舌帽，在川普介紹下站上舞台發表簡短演說。

馬斯克說，美國是勇者的國家，而真正的考驗一個人的性格是在他們面對困境時的表現，接著疑似暗酸現任總統拜登，意有所指說「我們有過一位連登機階梯都爬不上去的總統」，並說「還有一位中彈後仍高舉拳頭的總統！戰鬥、戰鬥、戰鬥！」。這是川普賓州遇刺當下反應，之後在支持者間引發炫風、成為標誌。

另外，馬斯克也呼籲民眾註冊投票，「現在去投票」。美國總統大選正式投票日定於11月5日，但部分州已經自9月20日起展開提前投票。

這是馬斯克首度為政治人物站台，選民也熱烈回應，高喊「伊隆、伊隆、伊隆」。馬斯克在川普首度遇刺後，第一時間發文表態支持川普選總統。

川普 投票 美國大選 馬斯克

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