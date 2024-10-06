賀錦麗童年父母離異 半世紀後爸爸就住在2英里外

美國民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗常在造勢場合提到已故印度裔的母親，較少提及牙買加裔的父親。賀錦麗的父母在她5歲時離異，母親獨力扶養女兒。「紐約時報」報導，她的父親居住在華府，與白宮只有2英里的距離。

美國是移民國家，種族多元。在加州展開政治生涯的賀錦麗（Kamala Harris），因當地華人眾多，依成俗取了中文名，拉近與選民的距離；不過她是印度與牙買加的混血，特殊族裔背景曾被對手前總統川普（Donald Trump）公開說她由印度裔轉為黑人，但賀錦麗複雜的家族背景遠超過川普的想像。

賀錦麗的母親戈巴蘭（Shyamala Gopalan）出生於印度外交家庭，1958年前往加州柏克萊大學（UCBerkeley）就讀，1964年取得博士學位，是癌症研究的生物醫療專家。她的父親唐納．哈里斯（Donald J.Harris）1961年由牙買加取得獎學金前往史丹佛大學（Stanford University）攻讀經濟學，是左派經濟學者。

兩人在美國動盪年代相遇、結婚，那個年代美國大學校園中非白種人少於一成。賀錦麗1964年出生，但父母1969年分居，1972年離婚；戈巴蘭在官司中確認擁有賀錦麗與妹妹瑪雅（Maya Harris）的監護權。

賀錦麗常在選舉場合提到獨立扶養兩個女兒的偉大母親，認為媽媽是她一生中最重要的人，但很少提及在上世紀曾是知名經濟學者，從事教育工作的父親。

紐約時報（New York Times）報導，86歲的哈里斯與再婚的妻子居住在華盛頓特區，與美國首位亞非裔的副總統女兒距離不遠，兩人雖不常碰面，也不至於沒有聯繫。

戈巴蘭悉心照顧女兒成長，賀錦麗前往華府著名非裔學院霍華大學（Howard University）與加州大學舊金山法學院（UC Law San Francisco）攻讀法律，2004年擔任舊金山地區檢察官，2011年成為加州檢察長。戈巴蘭在2009年因癌症過世。

賀錦麗的父親對於有機會成為美國首位女性與亞非裔總統的女兒也相當低調，兩人都少談論彼此，紐時記者嘗試聯繫雙方都未獲得回應，僅能透過哈里斯身邊友人旁敲側擊，報導賀錦麗與父親的關係。

大抵是因為年幼分離，父親有自己的家庭與子女，兩人關係不深，但父親對賀錦麗不是沒有影響。兩人有許多相似之處，都很專注，自我要求，也要求他人，都不吝於傾囊相授，重視友誼，忠誠，也都固執，但雙方都給予彼此隱私空間。

紐時引述熟悉哈里斯的友人報導，賀錦麗對父親過去未出席母親的葬禮確實介意，哈里斯也婉拒出席賀錦麗與丈夫任德隆（Doug Emhoff）在加州的婚禮，不過3人曾在華府碰面聚會。

賀錦麗的父親來頭也不小，哈里斯出生於牙買加的富裕家族，婚後也曾帶著家庭探訪牙買加，父母分居後，哈里斯任教於威斯康辛大學，戈巴蘭獨自帶著兩個女兒返回加州。賀錦麗的友人回憶，父母痛苦的離婚讓她感到失落，她也把母親的痛苦放在自己心中。

哈里斯之後任教於史丹佛，成為著名的左派觀點經濟學者，他認為經濟需容納所有人，反對單一獨佔，也研究馬克思主義經濟。哈里斯曾返回負債累累的牙買加建議推動出口產業政策，改善當地環境，經濟諮詢工作一直到2000年後，他女兒的政治前途也在加州起飛。

賀錦麗一家人都有學術背景，觀點未必相同。賀錦麗2020年在民主黨總統初選期間以候選人身分支持大麻合法，並提及自己一半血統是牙買加，不過哈里斯認為這是嘲諷；賀錦麗當選副總統透過中間人邀請父親出席就職典禮，但哈里斯未出席。

年過80的哈里斯身體仍健朗，對於這對童年時分離的父女，如今女兒有機會成為國家領袖，哈里斯的友人希望兩人別再保持距離，哈里斯也應該能夠放下過去。