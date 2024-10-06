川普重返賓州遇刺地點造勢 稱槍手「邪惡怪物」

美國共和黨總統候選人川普今天重返自己7月間險遭刺殺的地點進行競選造勢，稱當時擊斃現場一名支持民眾的槍手是「邪惡的怪物」，還說是天意阻止槍手達成目標。

川普7月13日在賓州巴特勒郡（Butler County）造勢活動發表演說時，遭20歲男子庫克斯（ThomasMatthew Crooks）開槍射擊，他的右耳上半部被子彈劃過濺血。庫克斯連開數槍，造成1名民眾死亡、2人重傷。庫克斯隨後遭維安人員擊斃。

綜合法新社和路透社報導，川普今天告訴在賓州巴特勒的群眾：「這個邪惡的怪物在不遠處從他狙擊手的藏身處釋放出純然的邪惡時，時間靜止了，但天意和神的恩典讓這個壞蛋無法得逞。」

川普向遭到槍手殺害的消防員康沛拉托爾（CoreyComperatore）和另外2名傷者致意。

晚間6時11分時，也就是7月13日槍聲響起的時間一到，川普要民眾默哀，現場也響起4次鐘聲，每一聲都代表一名受害者，包括川普本人。

川普提到這名槍手時說：「他並未阻止我們的運動，他並沒有擊潰我們的精神。」

川普盟友、電動車龍頭特斯拉（Tesla）執行長和社群媒體平台X老闆馬斯克（Elon Musk）預定也將登上舞台，是他表態宣布支持這位前總統以來首度現身川普的造勢活動。

現場看似聚集數以萬計民眾，許多人穿戴支持川普的服裝，並高呼川普在槍擊後用來鼓舞支持者的口號「戰鬥、戰鬥、戰鬥」。

川普的競選副手、俄亥俄州聯邦參議員范斯（JDVance）對人群說：「我們要說，我們不能被嚇到，我們不能被阻止。」

民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）和其他民主黨人稱川普對民主是一大威脅，范斯駁斥這種說法。

范斯說：「川普替民主挨子彈，你們又做了什麼？」

共和黨籍官員希望川普重返巴特勒，能激勵賓州死忠支持者出來投票給川普。川普和賀錦麗都視賓州為贏得11月5日大選的關鍵搖擺州。

川普本週稍早對有線電視NewsNation說：「我會回到巴特勒，因為我覺得我有義務回到巴特勒。我們從未完成我們應該做的事。」