美大選倒數30天…搖擺州動向膠著 兩陣營砸重金拚廣告

距離美國總統大選剩下最後1個月，由於候選人在7個關鍵搖擺州都未見明顯領先優勢，兩陣營都砸下重金拚廣告，希望催出更多鐵票並強化優勢議題，以形象爭取未決選民。

選民將在11月5日投票選出下屆美國總統。各家民調顯示，民主黨候選人、現任副總統賀錦麗（KamalaHarris）在全美民調中領先共和黨候選人、前總統川普（Donald Trump），但在選舉人團制度下，位於鐵鏽帶的賓州、威斯康辛州、密西根州，南部的喬治亞州、北卡羅來納州，與西部的亞利桑那州、內華達州等7州，才是決定勝負的關鍵。

以國會山莊報（The Hill）統計本週搖擺州民調數字為例，賀錦麗在7州中的4州領先，川普3州，但差距都未超過2個百分點，其中有5州未超過1個百分點。民調結果顯示，選舉幾乎不可能預測。

各家媒體與民調機構的近期數字均顯示，賀錦麗的全國支持度與好感度領先川普，經濟議題認同度在就業情況好轉與通膨減緩下已見改善，不過誰會當選仍充滿變數。

擅長政經趨勢與歷史事件分析的美利堅大學（American University）政治史學者李赫特曼（AllanLichtman）自1984年開始皆確預測美國總統當選者，他認為賀錦麗與副手華茲（Tim Walz）在經濟與通膨趨好轉下將會勝選。

以每日民調數字為基礎的統計學專家席佛（NatSilver）評估，賀錦麗雖在全國民調領先，但川普與搭檔范斯（J.D. Vance）的當選機率約為56%，賀錦麗與華茲為43%。

2016年，李赫特曼根據關鍵指標模式，獨排眾議預測川普與彭斯（Mike Pence）勝選；席佛雖未準確預測，但在一片川普鐵定敗選聲浪中，仍給他約3成的當選機率。

選情膠著之際，提前投票與海外通訊投票已經展開，但美國未決選民在選前1個月仍心意未定，兩黨都砸重金在電視與網路打廣告戰，希望催出更多鐵票。

川普陣營評估，關鍵10月將投放2億8300萬美元（約新台幣90億5600萬元）廣告費；賀錦麗陣營未透露數字，但彭博新聞（Bloomberg）依據AdImpact資料統計，民主黨在9月花費了1億9200萬美元（約新台幣61億4400萬元），遠超過共和黨的7200萬美元（約新台幣23億400萬元）。