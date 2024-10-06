拜登：大選公平 但未必和平

美國總統拜登四日說，相信十一月總統大選將自由公平，但沒信心能和平舉行。他也說，不清楚以色列總理內唐亞胡是否為了影響美選結果，而延長加薩和平協議談判。前總統川普五日則將重返七月遇刺地點賓州巴特勒造勢。

這是拜登任內首度在白宮新聞簡報室接受記者提問。他說，川普至今的言論，以及川普上次由於不樂見二○二○年大選結果的發言，都非常危險。

拜登並提到，美國過去沒有任何一屆政府比他對以色列的幫助更大；至於內唐亞胡是否試圖影響美國大選，「我不知道，但我對此不抱指望」。上周民主黨籍聯邦參議員墨菲才說，擔心內唐亞胡對加薩和平協議意興闌珊，是和美國大選有關。

川普競選團隊則於四日，正式公布川普五日巴特勒造勢的時間、地點和來賓名單。已公開挺川的美國富豪馬斯克將首次為川普站台。川普幕僚說，該活動主軸會是「川普凱旋歸來」，預計現場將非常感人、熱烈。

川普上周接受NewsNation新聞網專訪時就預告，他有義務返回巴特勒。這將是他首次遇刺後首度回到該地，當天活動和遇刺時同樣在「巴特勒農場秀」場地舉行。川普競選團隊發言人李威特說，川普期待重返巴特勒，悼念那悲慘一天；賓州人民和川普回到巴特勒，代表人民韌性與力量。

川普七月十三日在巴特勒造勢，開場後不久就遭槍擊，右耳受傷幸無大礙，但一名義消康沛拉托爾遭波及喪命，另兩名與會者受傷；五日造勢將對受害者及第一線急救人員致意。

川普陣營說，其競選搭檔范斯、若干官員和執法人員、康沛拉托爾的家屬和其中一名傷者將現身。賓州警方將提供必要資源協助該活動安全，維安也更嚴格。