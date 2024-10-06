美大選倒數 7搖擺州將定勝負

美國總統大選將在一個月後的十一月五日正式舉行，副總統賀錦麗雖在多項全國民調領先捲土重來的前總統川普，但贏家並非由普選票決定，而是選舉人票。英國經濟學人日前藉由其預測模型，指出大選結果將由賓州等七州定勝負。

該模型分析，這場選戰目前勝負難分。這使賓州、密西根及威斯康辛這三個鐵鏽帶州，以及北卡羅來納、喬治亞、內華達和亞利桑那這四個陽光帶州格外重要。美國網站「真清晰政治」也將這七州視為此次大選的「搖擺州」。

美國前總統川普四日在喬治亞州造勢，握拳展現信心。（歐新社） 據該網站的民調趨勢，截至二日，賀錦麗的綜合民調以四成九四微幅領先川普的四成七二。經濟學人報導說，除前述七州，其他州投票結果「差不多定了」；選舉人團制使全國民調與實際大選結果可能存在落差。

美國總統當選門檻是二七○張選舉人票，賀錦麗最可能跨越該門檻的策略，將是鞏固中西部的藍牆州：密西根、賓州及威斯康辛，這三州共有四十四張選舉人票。在過去六次選舉中，藍牆有五次都支持民主黨候選人。若她全拿這三州，加上內布拉斯加州的國會第二選區，儘管她可能輸掉其他的戰場州，但仍會是大選贏家。

賓州則有十九張選舉人票，是重中之重的搖擺州，因此是經濟學人預測模型中最可能的「轉折點州」。民調專家指賓州對兩黨總統候選人皆非贏不可，而近來幾份民調結果顯示，賀錦麗和川普已在賓州打平。

賓州及鐵鏽帶其他州的選民，相對上年齡較長、較多白人、較多住在鄉村，而且教育程度較低。賀錦麗就算丟了有十五張選舉人票的密西根，只要她能在選民較年輕與族裔更多元的陽光帶大有斬獲，她仍可能勝選。

由於此次將一起選出聯邦眾議員、部分聯邦參議員及十一州州長，賀錦麗可能正寄望幾位支持率低的共和黨籍國會議員和州長候選人，拉低川普的得票率。例如共和黨籍亞利桑那州聯邦參議員候選人雷克，目前大幅落後其民主黨籍對手加勒戈，而一項將墮胎權載入亞利桑那州憲法的投票措施，可能有助民主黨在該州得票率。

賀錦麗目前在陽光帶也具競爭力，這凸顯自美國總統拜登七月宣布放棄連任以來，選情已驟變。川普現在在亞利桑那、喬治亞及北卡這三州仍占優勢，但經濟學人預測模型發現，自拜登退選後，民主黨候選人拿下這三州的機率已從約百分之廿增至四十。

在其他四州，賀錦麗也將民主黨的獲勝機率提高逾廿五個百分點。在選情如此緊繃下，些微的選票移動就可能翻轉大選結果。

另，美國福斯新聞四日播出我駐美代表俞大㵢專訪。他暗示台灣政府有與賀錦麗及川普的圈子接觸聯繫，以因應接下來台美關係的任何發展。他提到，全球都關注美國大選，「我確信華府外交圈也密切關注」，並試圖接觸兩位候選人或他們身邊的人。