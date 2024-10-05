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美國大選白熱化...賀錦麗晤阿拉伯裔領袖 挽回不滿美國支持以色列選民

中央社／ 密西根州弗林特4日綜合外電報導
2024年美國總統大選的民主黨候選人賀錦麗。圖／法新社
2024年美國總統大選的民主黨候選人賀錦麗。圖／法新社

美國總統大選在即，競選的現任副總統賀錦麗今天在密西根州弗林特（Flint）會晤阿拉伯裔與穆斯林界領袖，試圖挽回不滿美國支持以色列出兵加薩走廊與黎巴嫩的選民。

路透社報導，賀錦麗（Kamala Harris）為修補與穆斯林與阿拉伯裔選民的關係，近日做了數項努力，包括這次會晤。這類選民在上屆美國總統大選力挺民主黨籍現任總統拜登（Joe Biden），如今可能大量拒投賀錦麗，恐使她輸掉關鍵的密西根州。

根據1名競選幕僚的說法，賀錦麗在這場半小時晤談中，針對加薩走廊（Gaza Strip）苦難規模、平民百姓的死傷與黎巴嫩民眾的流離失所表達關切，並討論終結這場戰爭和避免演變為區域戰爭的可行之道。

穆斯林倡議團體「安格奇行動」（Emgage Action）最近已表態支持賀錦麗，但執行長艾薩亞特（Wa'elAlzayat）表示，與會者紛紛表達他們對於美國處理這場危機的方式深感失望，並呼籲賀錦麗運用權力竭盡所能終止戰爭，並重擬美國的中東政策。

「美國黎巴嫩工作小組」（American Task Force on Lebanon）主席嘉布瑞爾（Ed Gabriel）表示，這次會晤就諸多議題展開互動良好的意見交換，這些議題包括停火的必要性、化解人道危機所需的美國與盟邦支援、黎巴嫩總統缺位及黎巴嫩政府軍扮演的重要角色。

距離11月5日大選投票日僅剩1個月，民調顯示賀錦麗與共和黨提名的對手前總統川普（Donald Trump）勢均力敵。

阿拉伯裔美國人協會（Arab American Institute）本週發布的民調也顯示，賀川兩人在阿拉伯裔選民當中的支持度可說平分秋色。

以色列 加薩走廊 川普 美國大選 賀錦麗

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