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被問「誰是對台美關係最好的總統候選人？」 美眾議員這樣答

中央社／ 洛杉磯4日專電
共和黨總統候選人川普（左）、民主黨總統候選人賀錦麗（右）角逐美國總統。路透社
共和黨總統候選人川普（左）、民主黨總統候選人賀錦麗（右）角逐美國總統。路透社

美國大選將近，國會議員出席洛杉磯雙十國慶酒會，談總統選舉對台美關係影響。不分黨派認為，美國國會挺台力道強大，台美關係會持續堅實穩固。

洛杉磯辦事處今天舉行國慶酒會。美國聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、金映玉（Young Kim）、加州州眾議員方樹強（Mike Fong）和多國駐洛杉磯總領事出席。

民主黨籍的趙美心是聯邦眾議院「國會亞太裔連線」主席。她回答中央社提問「11月美國總統大選對台美關係影響」時表示，相信副總統賀錦麗（Kamala Harris）會保持台美關係堅實。

趙美心表態支持民主黨總統候選人賀錦麗。她說：「賀錦麗會繼續我們一直以來的路線，與台灣保持良好關係，確保台灣不受其他國家威脅。」

面對中央社記者提問「誰是對台美關係最好的總統候選人」，共和黨籍的金映玉沒有提到共和黨總統候選人川普（Donald Trump）。她表示，不會預測誰會在11月大選中獲勝，但無論誰入主白宮，國會的挺台力道一直都很強。

金映玉身為聯邦眾議院「外交委員會」印太小組主席，曾兩度訪問台灣，今年5月會見總統賴清德。

金映玉指出，美國總統大選無論誰勝出，美國對印太區域自由與開放的承諾會一直持續下去。任何一位入主白宮的總統，未來都要與眾議院、參議院合作，繼續提供台灣所需的支持。

趙美心與金映玉雖不同黨派，但她呼應金映玉「美國國會力挺台灣」說法。趙美心說：「台灣得到美國兩黨的強力支持，這一點總是讓我讚嘆。每當有關台美關係的法案表決時，在眾院435席當中，支持台灣的票數通常高達400票。」

金映玉說，她在國會與同僚持續跟台灣站在一起。「中國總是試圖擴張野心，傷害台灣，野心勃勃要拿下台灣。我們必須展現我們堅定的決心，和我們的盟友台灣站在一起，提供台灣所需的威懾力量。」

趙美心說，總統大選結果對台美關係影響不大，但她支持賀錦麗。她說：「我希望賀錦麗擔任總統，因為她是一個更穩定的領導人，能維持美國與世界各國的良好關係。」

台美關係 川普 白宮 美國大選 賀錦麗

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