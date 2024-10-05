拜登稱美國大選將會自由公平 但對和平沒有信心

美國總統拜登今天表示總統大選將會自由公平，不過他也提及共和黨候選人川普的煽動性言論，表示對大選能否和平並無信心。

法新社報導，川普目前仍否認在2020年大選中失利。國會議員與分析家對今年總統大選前日益增多的好鬥語言表示憂慮，拜登也發出警告。

川普2020年大選輸給拜登後聲稱選舉普遍存在舞弊，這些不實言論在當時激怒支持者，進而襲擊國會大廈。

拜登今天談到大選時告訴媒體：「我相信（大選）將會是自由與公平，但我不知道是否會和平。」

拜登表示：「川普所說的話，還有他上次因不樂見選舉結果時的發言，非常危險。」

川普2021年因涉煽動叛亂而遭彈劾，源起當年1月6日有數百名支持者在川普呼籲「死命奮戰」（fightlike hell）後闖入國會大廈，甚至毆打警察。但川普律師團隊駁斥指控，稱川普的發言只是一般政治語言，並強調1月6日事件是由一群極端分子事前策劃。

川普長期以來因其極端言論受到外界攻擊。他將於本週末返回賓州巴特勒（Butler），當地是他7月造勢時遭遇槍擊的地點。

川普今天在搖擺州喬治亞造勢。喬治亞州是2024年大選版圖上最重要的戰場之一。4年前拜登在此州以微小差距獲勝，但2016年是由川普拿下。