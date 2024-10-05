從數字看2024美國大選 5、7、34+435、270

2024美國總統大選將由誰入主白宮受到全球矚目。法新社從搖擺州、選舉人團、選民人數等面向整理幾個重要數字，觀察這場選舉。

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雖然也有其他多名獨立候選人，不過這場選舉最終還是會從兩大黨候選人中選出贏家：民主黨的賀錦麗（Kamala Harris）或共和黨的川普。

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選舉日：11月5日。傳統上，選舉日都在11月第一個星期一過後的第一個星期二舉行。

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7個搖擺州。這些搖擺州沒有明顯偏好哪個政黨，意味著這些州為兵家必爭。

無論賀錦麗或川普都設法拉攏亞利桑那、喬治亞、密西根、內華達、北卡羅來納、賓夕法尼亞和威斯康辛州選民，將競選重心擺在這些搖擺州，以確保勝選。

在激烈選戰中，任何一個搖擺州的一小撮選票就可能左右最後結果。

● 34+435

選民在選舉日不僅要決定誰入主白宮，也將選出新一屆國會。

這次總計將選出34席聯邦參議員和全部435席聯邦眾議員。

眾議員任期為2年，目前眾院多數黨是共和黨，賀錦麗的民主黨希望這次可以拿下多數席位。

參議員任期為6年，參院100席中本屆有34席將改選。共和黨希望這次可以翻轉局勢，拿下參院多數。

● 270

美國民主是由「選舉人團」這個特殊機制決定，選民並非直接投票給心目中的總統候選人，而是投給代表民主黨或共和黨（或其他政黨或參選人）的538個選舉人，再由得到最多選票的一組選舉人行使總統投票權。

入主白宮的門檻為獲得270張選舉人票。

每個州的選舉人票數都不同，計算方式是將各州應選的眾議員數加上各州的兩席參議員數。

比如說，鄉村風的佛蒙特州只有3張選舉人票，廣袤的加州目前則有54張。

● 2億4400萬

根據華府的兩黨政策中心（Bipartisan PolicyCenter），今年合格選民人數為2億4400萬人。

其中有多少人將會投票不得而知。但是皮尤研究中心（Pew Research Center）表示，2018年和2022年期中選舉，以及2020年總統大選，分別創美國數十年以來在期中和總統選舉中的最高投票率。

皮尤研究中心在其網站寫道：「約2/3（66%）合格選民2020年總統大選投下選票，為自從1990年以來任何一場全國性大選之最。」

根據美國人口調查與統計局（Census Bureau），那代表約1億5500萬選民。