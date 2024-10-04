美總統大選倒數1個月 傳歐巴馬將替賀錦麗助選催票

「華盛頓郵報」今天引述競選幕僚報導，美國前總統歐巴馬將在美國總統大選倒數1個月內替代表同黨民主黨參選的現任副總統賀錦麗宣傳造勢，首站將來到賓州大城匹茲堡。

路透社報導，賀錦麗（Kamala Harris）將在11月5日與代表共和黨的前總統川普（Donald Trump）對決，民調顯示兩人勢均力敵。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）引述1位要求匿名的高階競選幹部報導，歐巴馬（BarackObama）將在10日前往匹茲堡（Pittsburgh）出席1場活動，為助選行程拉開序幕。

歐巴馬今年7月與妻子蜜雪兒（Michelle）表態支持賀錦麗角逐白宮大位，他並在8月於芝加哥舉行的民主黨全國代表大會（Democratic National Convention）上呼籲選民投票給賀錦麗。

當時歐巴馬表示：「美國準備好開啟新篇章，美國準備好有更好的發展。我們準備好由賀錦麗擔任總統。」