賀錦麗魅力攻勢奏效！親商形象打動華爾街溫和派 挺川普立場鬆動

美國民主黨籍總統候選人賀錦麗數周來對華爾街發動的魅力攻勢已見效，即使一些金融業主管仍傾向票投共和黨候選人川普，偏好他大幅減稅的計畫，但賀錦麗已強化自己「親商」形象，爭取到更多金融界和企業界主管的支持。

賀錦麗強化親商形象 爭取金融、企業界支持

金融時報報導，多位民主黨大金主兼中間募款人，包括黑石總裁兼營運長葛雷、投資銀行家暨Centerview共同創辦人艾夫隆以及投資銀行Lazard總裁麥奎爾，近幾周來已協助賀錦麗競選團隊強化與金融家的關係。與此同時，賀錦麗也設法凸顯自己溫和派形象，淡化華爾街對拜登政府對企業不友善的顧慮。

公司法事務所Paul Weiss主席卡普說：「副總裁賀錦麗相信，強大的商業環境，是驅動經濟成長與機會的引擎。她篤信合理的監管，以及可預測、透明的規則。」

民主黨全國代表大會8月舉行時，美國運通前執行長、現職為私募集團Gerneral Catalyst董座的錢諾特就上台致詞。

某位私募股權投資大咖私下說：「我原本打算把票投給川普，因為擔心淪為拜登矛頭對準的目標...現在我可能重新考慮。川普稅務政見比較強，但賀錦麗似乎較像柯林頓，而不是歐巴馬或拜登。」

賀錦麗也在白宮官邸接待多位企業執行長，包括CVS的林區、威士卡的麥克倫尼、摩托羅拉的布朗，以及Infor前執行長菲利普斯。

賀錦麗努力強化自己的親商形象，並與金融界和企業界建立人脈關係，希望在募款方面持續領先川普，並反制川普企圖把她描繪成威脅美國資本主義的「激進左派」。

魅力攻勢見效 溫和派挺川立場鬆動

受訪主管表示，這些努力已說服一些華爾街溫和派人士改變原擬支持川普的立場。

某位資深銀行家說：「許多人將支持賀錦麗，即使他們擔心經濟...經濟方面，多數人對川普比較放心，但票會分散，因為川普也附帶諸多風險。」

兩位金融業主管表示，對賀錦麗執政比較放心了，因為她上台後可能任命新的官員掌管證管會（SEC）和聯邦貿易委員會（FTC），立場可能不像現任SEC主席詹斯勒和FTC主席莉娜汗那麼強悍。

賀錦麗表明親商立場，加上民調顯示她全國支持度小幅領先川普、在搖擺州兩人勢均力敵，都讓華爾街親民主黨及獨立派人士動員起來挺賀。

商界領袖組織「Leadership Now Project」創辦人巴洛-亞爾斯說：「她說：『我是資本主義者，我們必須肯定好的資本家。』這句話方向正確。」該組織上月集結逾70位高階企業領導人，共同為賀錦麗背書。

賀錦麗上周以「勞工和工會強力支持者」和「資本主義者」自居，她表示自己篤信「自由、公平的市場」，以及政府與民間企業建立夥伴關係。

賀錦麗強打「親商」牌，已讓一些高知名度的共和黨金主態度轉為觀望。例如，避險基金Citadel創辦人葛瑞芬尚未表態支持川普，目前聚焦於支持國會議員候選人。摩根大通執行長戴蒙今年稍早曾發表對川普正面的評價，但最近變得拒絕表明自己究竟支持哪一位總統候選人。

川普稅務、放寬監管、移民政見仍討喜

不過，賀錦麗的魅力攻勢仍未贏得一些華爾街主管的支持。

某大資產管理公司執行長質疑，賀錦麗參議員任內展現明顯的「進步派」立場，但近幾周來卻自稱是「熱愛資本主義」的中間偏左派，一旦執政還能以中間偏左立場治理國家嗎？

其他人表示，川普行事風格令人捉摸不定，但稅務和放鬆金融業監管的政見討喜。川普擔任總統時於2017年調降企業稅，並矢言若能再度入主白宮，把企業稅率將從21%進一步砍到15%。對照下，賀錦麗已表示將提高企業稅率。

避險基金經理人鮑森仍表明力挺川普，因為川普擔任總統時「經濟繁榮（直到新冠疫情來襲）、通膨水準低，而且世界和平...他還承諾每新增一項監管法規，就砍掉十項」。如果川普今年勝選，鮑森是財政部長熱門人選之一。

另一位避險基金主管說，現在的川普「遠比四年前或八年前更能讓人接受」。他估計，2016年總統大選華爾街頂尖主管有80%支持希拉蕊．柯林頓，現在支持賀錦麗的僅約55%。

紐約某避險基金經理人表示，雖「不願」投給川普，但在移民和伊朗議題上「總得做個選擇」。