快訊

不滿被斷金援！留美女碩士揪男友拿鐵鎚殺父再棄屍 無期徒刑定讞

山陀兒肆虐吹飛屋頂！專家揭颱風後必檢項目 最危險組合曝光

東港安泰醫院大火 蘇清泉探家屬「最終責任都由我負責」

聽新聞
0:00 / 0:00

以哈衝突持續1年…美挺以色列憂選票流失 華茲固票：讓穆斯林入閣

中央社／ 紐約3日綜合外電報導
美國民主黨總統候選人賀錦麗的副手華茲（圖）。 法新社
美國民主黨總統候選人賀錦麗的副手華茲（圖）。 法新社

美國民主黨總統候選人賀錦麗的副手華茲今天承諾，如果贏得選舉，美國穆斯林將在他們的政府中享有平等地位。由於美國拜登政府堅定支持以色列，執政的民主黨正努力挽回流失的穆斯林選票。

路透社報導，以色列在加薩打擊巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）的戰爭已持續1年，由於美國總統拜登政府堅定支持以色列，副總統賀錦麗（Kamala Harris）與其競選搭檔明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）正在試圖拉攏對此感到憤怒的穆斯林選民。

賀錦麗已承諾將繼續支持以色列，同時強調她推動加薩停火，而華茲今天也呼應這個立場，並且承諾將讓穆斯林位居要津。

美國穆斯林倡議團體「安格奇行動」（EmgageAction）最近表態支持賀錦麗。華茲在安格奇行動主辦的線上會議上說：「副總統賀錦麗與我承諾，現今的白宮…將繼續譴責川普帶起的一切形式的反伊斯蘭、反阿拉伯情緒，但更重要的是，承諾讓穆斯林加入這個政府，並肩為人民服務。」

賀錦麗與共和黨候選人川普之間的11月5日總統選舉之爭預計將競爭激烈，尤其是在擁有大量穆斯林人口的密西根州等戰場州。美國繼續支持以色列攻打黎巴嫩真主黨（Hezbollah）。

安格奇行動已表態力挺賀錦麗，但其他穆斯林團體敦促支持者不要在選舉中支持她，尤其是在民主黨於8月黨代表大會上拒絕一名巴勒斯坦講者上台的要求之後，反對賀錦麗的聲浪更加高漲。

賀錦麗針對以色列提出的實質政策無異於拜登。現任總統拜登已於7月黯然退選，轉而力挺賀錦麗披掛上陣。

川普表示，他將恢復他擔任總統時實施的「旅行禁令」，限制來自人口以穆斯林為主國家的民眾入境。拜登在2021年上任不久後即撤銷這項禁令。

華茲說，「加薩的死亡人數與遭破壞程度令人震驚，造成災難性的後果」，賀錦麗正在努力確保「現在結束加薩的苦難，讓巴勒斯坦人實現尊嚴、自由與自決的權利」。

川普 政見 穆斯林 美國大選 華茲 賀錦麗

延伸閱讀

中東衝突餘波牽動美國大選 川普搶猶太選票、賀錦麗如履薄冰

拜登場邊坐冷板凳？內唐亞胡不受控 中東緊張局勢持續升級

賀錦麗威州造勢 「反川大將」麗茲錢尼跨黨站台

美共和黨重量級人物致函拜登 籲加速軍售以色列

相關新聞

以哈衝突持續1年…美挺以色列憂選票流失 華茲固票：讓穆斯林入閣

美國民主黨總統候選人賀錦麗的副手華茲今天承諾，如果贏得選舉，美國穆斯林將在他們的政府中享有平等地位。由於美國拜登政府堅定...

川普將重返賓州槍擊現場造勢 馬斯克表態會到場力挺

美國前總統、共和黨總統候選人川普5日將重返賓州巴特勒槍擊現場造勢。路透報導，電動車大廠特斯拉（Tesla）創辦人兼執行長...

中東衝突餘波牽動美國大選 川普搶猶太選票、賀錦麗如履薄冰

中東衝突過去一年為美國總統選戰帶來沉重壓力，如今隨著緊張情勢升級，可能對11月大選造成進一步影響

率領罷工的碼頭工會立場強硬 大砲主席屢戰屢勝 傳是川普好友

從緬因州到德州美東港口碼頭工人串聯大罷工，率領行動的國際碼頭工人協會(International Longshoreme...

梅蘭妮亞回憶錄中稱「婦女有墮胎權」與川普唱反調

前第一夫人梅蘭妮亞‧川普(Melania Trump)在8日即將出版的回憶錄「梅蘭妮亞」(Melania)中說婦女有墮胎...

賀錦麗威州造勢 「反川大將」麗茲錢尼跨黨站台

民主黨總統候選人賀錦麗3日在威斯康辛州里彭(Ripon)舉行造勢集會，早前已表態支持她的共和黨反川普大將麗茲‧錢尼(Li...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。