以哈衝突持續1年…美挺以色列憂選票流失 華茲固票：讓穆斯林入閣

美國民主黨總統候選人賀錦麗的副手華茲今天承諾，如果贏得選舉，美國穆斯林將在他們的政府中享有平等地位。由於美國拜登政府堅定支持以色列，執政的民主黨正努力挽回流失的穆斯林選票。

路透社報導，以色列在加薩打擊巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）的戰爭已持續1年，由於美國總統拜登政府堅定支持以色列，副總統賀錦麗（Kamala Harris）與其競選搭檔明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）正在試圖拉攏對此感到憤怒的穆斯林選民。

賀錦麗已承諾將繼續支持以色列，同時強調她推動加薩停火，而華茲今天也呼應這個立場，並且承諾將讓穆斯林位居要津。

美國穆斯林倡議團體「安格奇行動」（EmgageAction）最近表態支持賀錦麗。華茲在安格奇行動主辦的線上會議上說：「副總統賀錦麗與我承諾，現今的白宮…將繼續譴責川普帶起的一切形式的反伊斯蘭、反阿拉伯情緒，但更重要的是，承諾讓穆斯林加入這個政府，並肩為人民服務。」

賀錦麗與共和黨候選人川普之間的11月5日總統選舉之爭預計將競爭激烈，尤其是在擁有大量穆斯林人口的密西根州等戰場州。美國繼續支持以色列攻打黎巴嫩真主黨（Hezbollah）。

安格奇行動已表態力挺賀錦麗，但其他穆斯林團體敦促支持者不要在選舉中支持她，尤其是在民主黨於8月黨代表大會上拒絕一名巴勒斯坦講者上台的要求之後，反對賀錦麗的聲浪更加高漲。

賀錦麗針對以色列提出的實質政策無異於拜登。現任總統拜登已於7月黯然退選，轉而力挺賀錦麗披掛上陣。

川普表示，他將恢復他擔任總統時實施的「旅行禁令」，限制來自人口以穆斯林為主國家的民眾入境。拜登在2021年上任不久後即撤銷這項禁令。

華茲說，「加薩的死亡人數與遭破壞程度令人震驚，造成災難性的後果」，賀錦麗正在努力確保「現在結束加薩的苦難，讓巴勒斯坦人實現尊嚴、自由與自決的權利」。