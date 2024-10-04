中東衝突餘波牽動美國大選 川普搶猶太選票、賀錦麗如履薄冰
中東衝突過去一年為美國總統選戰帶來沉重壓力，如今隨著緊張情勢升級，可能對11月大選造成進一步影響。
法新社報導，美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）如履薄冰，一邊力挺總統拜登對重要盟邦以色列的支持，同時擔心可能因此疏遠穆斯林和阿拉伯裔選民。
與此同時，共和黨總統候選人川普藉機警告中東衝突可能引爆第三次世界大戰，並歸咎於現任政府。川普昨天宣布計劃與猶太團體成員參加在佛羅里達州舉行的10月7日事件紀念儀式。
他在聲明中還提到：「拜登-賀錦麗政府無能且政策失敗，讓伊朗支持的代理人得以鋪出一條死亡和破壞之路，給全球帶來災難性後果。」
現年78歲的川普希望他對中東的關注能夠提高猶太選民支持度。猶太選民傳統上傾向投給民主黨，這次大選基本上支持現年59歲的賀錦麗。
川普在電視辯論中談到賀錦麗時說，「她討厭以色列」，還在另一個場合說，「在我看來，以色列兩年內將不復存在，我相信我百分之百是對的…如果我勝選，以色列將會安全無虞，我們將遏阻反猶太主義的毒害」。
這位前總統很可能放眼紐約州和賓州的選票，這兩州都有大量猶太人口，但他的強勢語氣有時適得其反。
他在拉猶太選票時說，如果他敗選，與猶太選民「有很大關係」，此言一出隨即挨批反猶。
在美國獨特的選舉制度中，一個州可能左右整個選舉結果。賀錦麗陣營把目光投向密西根州，不過這是一個有許多阿拉伯裔人口的搖擺州。
選民見到加薩走廊（Gaza Strip）平民死亡人數持續上升，密西根大學（University of Michigan）政治學教授卓戈特（Michael Traugott）警告，他們對於當地巴勒斯坦人命運的憂心可能會影響密西根州選情。
他還說，以色列對黎巴嫩的侵略和空襲可能會進一步產生影響，不過現在「下結論還太早」。
民主黨內因以色列在中東的行動而出現歧見，身為旗手的賀錦麗試圖取得平衡。她追隨拜登腳步承諾支持以色列，表示將「始終確保以色列有能力自衛」。不過她比拜登更堅持要求停火。
她談到加薩人道主義局勢時說：「我不會保持沉默。」賀錦麗還缺席以色列總理內唐亞胡（BenjaminNetanyahu）7月在美國國會的演說，當時許多民主黨人也選擇不參加。
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