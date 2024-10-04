梅蘭妮亞唱反調支持墮胎權 川普要她隨心所欲

美國共和黨總統候選人川普的妻子梅蘭妮亞今天在她的回憶錄上市前公開支持墮胎權，立場顯然與川普不同。川普說，他與梅蘭妮亞討論過這本回憶錄，並告訴她「隨心所欲」。

美聯社報導，梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）今早在社群平台X發布影片，捍衛女性為自己身體做決定的「個人自由」，她的立場顯然與共和黨多數人和川普不同。川普夾在基本盤的反墮胎支持者和力倡墮胎權的多數美國人之間，一直難以找到前後一致的說法。

梅蘭妮亞在影片中說：「個人自由是我捍衛的基本原則…毫無疑問，談到個人自由這項所有女性與生俱來的基本權利時，完全沒有妥協的空間。『我的身體我做主』究竟意味著什麼？」

這支影片似乎證實英國「衛報」（The Guardian）昨天報導她的回憶錄片段屬實。

梅蘭妮亞極少公開表達個人政治觀點，在川普競選過程中也很少露面。但根據她預定本月8日上市的回憶錄片段，她認為應由女性和她的醫師來做終止懷孕的決定，「不受任何政府壓力干預」。

此一觀點與共和黨的反墮胎黨綱和川普的意見明顯不同。川普多次因任命3名最高法院大法官而居功，這些大法官後來協助推翻了1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的裁決。

川普也誇耀自己將墮胎問題交由各州決定。民主黨人則認為生育權受侵犯要歸咎於川普，因為美國多州在前述裁決被推翻後陸續實施墮胎禁令。

川普今天說，他與梅蘭妮亞討論過這本回憶錄，並告訴她「隨心所欲」。

川普接受福斯新聞（Fox News）訪問時說：「我們談過，我說，妳必須寫妳相信的東西。我不會告訴妳該怎麼做。妳必須寫妳相信的東西…有些人在這個議題上採取非常、非常極右的立場，意思是沒有例外，也有其他人看法略為不同。」

民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）競選陣營透過聲明提到川普在「羅訴韋德案」裁決被推翻一事中扮演的角色。

賀錦麗陣營發言人奇提卡（Sarafina Chitika）說，對美國各地女性而言，可悲的是川普堅決不同意梅蘭妮亞的觀點，「這就是超過1/3的美國女性活在川普墮胎禁令下的原因，這危及她們的健康、自由和生命」。