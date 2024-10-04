快訊

朝野繼續戰！藍白聯手56比50 再度封殺總預算

電價罕見1年漲2次…還需2千億元補貼？經長郭智輝這樣說

基隆天外天焚化爐崩山！10餘垃圾車陷落 先搶救大型機具

名人又一例 搖滾巨星布魯斯史普林斯汀挺賀錦麗

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

美國搖滾巨星布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）今天表態力挺民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）勝選，成為最新一位支持她對抗共和黨候選人川普的名人。

路透社報導，賀錦麗已獲得一些好萊塢明星和名人支持，包括傳奇女星梅莉史翠普（Meryl Streep）、喜劇演員克里斯洛克（Chris Rock）及前脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）等。流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）上個月也表態相挺。

演唱Born in the U.S.A.和Born to Run等暢銷金曲的布魯斯史普林斯汀在社群媒體Instagram發文表示：「川普是我一生中見過最危險的總統候選人。」

他說：「另一方面，賀錦麗和華茲（Tim Walz）致力實現這個國家的願景，即尊重和包容所有人，無論階級、宗教、種族、政治觀點或性別認同。」華茲是明尼蘇達州長，也是賀錦麗的競選搭檔。

布魯斯史普林斯汀還說：「他們想以一種嘉惠所有人的方式促進我們的經濟成長，而不是僅僅針對像我這般的少數人。」

出生於紐澤西、綽號The Boss的布魯斯史普林斯汀曾獲20座葛萊美獎和1座奧斯卡獎，並於1999年入選搖滾名人堂（Rock and Roll Hall of Fame）。

75歲的布魯斯史普林斯汀一向大力支持民主黨政策，曾為前總統歐巴馬（Barack Obama）助選，並於2016年總統大選中支持當時的民主黨候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。

然而在一些民主黨圈內，有人擔心過多名人支持可能引發強烈反對。部分人士認為，希拉蕊在大批明星助選下塑造了一個菁英主義形象，最終在2016年大選輸給川普。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

麗茲‧錢尼倒戈支持賀錦麗 批川普不適任總統

比較對台政策 美學者：川普難以預料、賀錦麗不會學拜登掛保證

公用基建基金 還會漲

美國副總統辯論台上君子之爭 台下抨擊對方砲火猛攻

相關新聞

戰略清晰或模糊？檢視賀錦麗的美中台關係立場

距離美國總統大選剩不到一個月，根據各方全國綜合民調，代表民主黨的現任副總統賀錦麗自8月開始，其支持率就穩定領先前總統川普約3-4%，在7個搖擺州的民調也僅在喬治亞州、亞利桑那州和北卡羅萊納州落後（賀錦麗領先的4州分別為：賓州、密西根州、威斯康辛州以及內華達州），大幅扭轉先前拜登頹靡的民調劣勢。

麗茲‧錢尼倒戈支持賀錦麗 批川普不適任總統

美國共和黨籍前聯邦眾議員麗茲‧錢尼（Liz Cheney）今天在威斯康辛州替民主黨總統候選人賀錦麗站台。麗茲‧錢尼說，共...

吸金難敵賀錦麗 川普連續第二個月花的比募資多

川普難以跟上民主黨總統候選人賀錦麗強勁的籌資運作，其競選團隊連續第二個月支出超過了所籌得的資金。

辯論隻字不提川范配大談陰謀論 知名分析師：華茲「理性洗白」對手

美國知名選舉分析師兼統計專家施佛（Nate Silver）發文認為，民主黨副總統候選人、明尼蘇達州州長華茲在1日晚間的副...

美國副總統辯論台上君子之爭 台下抨擊對方砲火猛攻

美國2024年總統大選，民主黨副總統候選人華茲和共和黨副總統候選人范斯在昨晚的電視辯論激烈交鋒後，今天重返各自競選造勢活...

戰略清晰或模糊？檢視賀錦麗的美中台關係立場

距離美國總統大選剩不到一個月，根據各方全國綜合民調，代表民主黨的現任副總統賀錦麗自8月開始，其支持率就穩定領先前總統川普約3-4%，在7個搖擺州的民調也僅在喬治亞州、亞利桑那州和北卡羅萊納州落後（賀錦麗領先的4州分別為：賓州、密西根州、威斯康辛州以及內華達州），大幅扭轉先前拜登頹靡的民調劣勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。