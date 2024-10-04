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麗茲‧錢尼倒戈支持賀錦麗 批川普不適任總統

中央社／ 威斯康辛州里彭3日綜合外電報導

美國共和黨籍前聯邦眾議員麗茲‧錢尼（Liz Cheney）今天在威斯康辛州替民主黨總統候選人賀錦麗站台。麗茲‧錢尼說，共和黨總統候選人川普「不適合領導」美國。

麗茲‧錢尼與曾任前總統小布希（George W.Bush）副手的父親狄克．錢尼（Dick Cheney）是堅定保守派，也是不挺川普反而支持賀錦麗（KamalaHarris）的兩名最知名的共和黨人。

錢尼父女都曾尖銳批評川普，稱他拒絕接受2020年敗選結果和他在2021年1月6日國會大廈暴動中的角色，令他沒資格再任總統。

路透社報導，麗茲‧錢尼自稱是與前總統雷根（Ronald Reagan）一樣的保守分子，她開玩笑說：「我早在川普開始噴霧曬膚之前就是共和黨人了…我很自豪地把我這一票投給賀錦麗副總統。」這是她第一次投票給民主黨人。

麗茲‧錢尼形容，川普在國會大廈暴動事件中的行為是「墮落」，「他心胸狹隘，睚眥必報，而且殘酷」。

麗茲‧錢尼說，她與賀錦麗在一些議題上或許看法不同，但她們基於對憲法的義務站在一起，她認為賀錦麗將是「捍衛法治」的總統。

賀錦麗正試圖在11月5日投票日前爭取共和黨和中間派選民的支持，而麗茲‧錢尼這番話可能對她有利。

近期民意調查結果顯示，即便賀錦麗在軍中、國安單位和地方政府得到數百名前任和現任共和黨籍官員公開支持，仍難以爭取到共和黨選民的青睞。

根據路透社與民調機構益普索（Ipsos）於9月20日到23日執行的調查，賀錦麗在所有選民中以47%的支持率領先川普的40%，但只有5%的共和黨受訪者說會支持賀錦麗，這個數字逼近誤差範圍。10%的受訪者說會投票給其他候選人、尚未決定或不打算投票。

賀錦麗談到麗茲‧錢尼對川普的批評時說：「許多人知道那是錯的，然後有些人勇敢大聲說出來。」

美聯社提到，賀錦麗談到川普時說，「正如各位聽到和所知的那樣，他拒絕接受人民意志和一場自由公平的選舉結果」，「美國總統不能透過意識形態、黨派偏見或個人利益的狹隘視角來看待我們的國家」。

川普 美國大選 賀錦麗

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