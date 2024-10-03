美國副總統辯論台上君子之爭 台下抨擊對方砲火猛攻

美國2024年總統大選，民主黨副總統候選人華茲和共和黨副總統候選人范斯在昨晚的電視辯論激烈交鋒後，今天重返各自競選造勢活動，但前晚辯論台上兩人的君子之爭已不復見。

法新社報導，哥倫比亞廣播公司新聞網（CBSNews）昨晚在紐約舉行的電視辯論中，一向積極捍衛共和黨總統候選人川普（Donald Trump）、誇誇其談的范斯（J.D. Vance），親切、聚焦政策的表現令評論家感到意外。

但在辯論落幕後重返造勢場合時，范斯再度扮演「川普鬥犬」的角色，嘲笑對手華茲的口誤，華茲則在自家的造勢場子抨擊范斯和民主有關的評論，那被認為是范斯在辯論中最弱的一刻。

60歲的華茲在電視辯論要求40歲的范斯說出2020年大選的總統當選人。在當年大選落敗的川普堅稱選舉（勝利）被偷走。不過，范斯拒絕承認他的競選搭檔錯了。

華茲在賓州約克（York）的造勢場合告訴台下聽眾：「最讓人印象深刻的一刻，是我只問了一個最簡單不過的問題，這個問題應該每一位美國人都能夠回答。我問他川普是否輸掉2020年選舉。他拒絕回答。」

昨晚的副總統辯論總共有15家電視台轉播，吸引美國國內約4300萬人收看，低於2020年賀錦麗（KamalaHarris）和彭斯（Mike Pence）電視辯論收視人數的5800萬人。

上月的總統候選人電視辯論，收視人數達6700萬人。

明尼蘇達州州長華茲描述昨晚的電視辯論「充滿活力」，但他形容范斯「油腔滑調」，對於數個川普任內錯誤的說法避而不談。

華茲把范斯拒絕承認川普2020年敗選的行為，與他近期聲稱自己不會像彭斯那樣拒絕協助競選夥伴推翻選舉結果相提並論。

「注意昨晚電視辯論第88分鐘的地方，那個令人譴責的迴避回答。范斯參議員表明：他永遠會做出迥異於彭斯的選擇。」

「一如我當時所說，而且我現在還是會說，倘若你要競選副總統，這絕對是不合格。」

被認為在辯論中表現傑出的范斯，在密西根州的造勢場合並未提到2020年大選，而是就通膨問題集中火力攻擊賀錦麗。

但在問答時間被問到這點時，他批評媒體太執著於2020年大選。

范斯說：「我現在專注於33天後的大選，因為我想讓賀錦麗下台，重返合理的經濟政策。」

范斯訕笑華茲口誤說自己是校園槍擊案槍手的朋友，並稱那可能是華茲當晚第三或是第四蠢的發言。華茲當時原本可能是要說自己是受害者的朋友。

范斯在奧本山（Auburn Hills）一家航太供應商告訴台下的聽眾：「我必須誠實說，我為華茲州長感到難過。」

「讓我感到難過的是，他不得不替賀錦麗站不住腳的紀錄辯護。」