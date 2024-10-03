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辯論會後即時民調…范斯小勝華茲 差距僅1個百分點

聯合報／ 編譯張佑生／綜合報導
紐約民眾在餐飲店內觀看美國副總統辯論直播。 路透社
紐約民眾在餐飲店內觀看美國副總統辯論直播。 路透社

美國副總統候選人電視辯論會落幕，主辦單位ＣＢＳ新聞網與民調機構「輿觀」針對一六三○名選民舉辦的即時民調顯示，共和黨的范斯小勝民主黨的華茲，差距只有一個百分點，百分之四十二對百分之四十一，另有百分之十七受訪者認為雙方平手。

民調還顯示，百分之八十八認為辯論言之有物，認為華茲有理的有百分之七十四，范斯百分之六十五。

就議題分類，華茲在墮胎和健保占上風，各為百分之六十二和百分之五十九；范斯贏在移民和經濟議題，各為百分之五十二和百分之五十一。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）的立即民調也顯示，觀看辯論會的登記選民，百分之五十一認為范斯表現較好，百分之四十九選擇華茲。在辯論之前，同一批選民以百分之五十四對百分之四十五預期華茲會有較好表現。

民調結果僅反映收看辯論的選民看法，並不代表全體投票民眾的觀點。調查中收看辯論的民眾，支持民主黨的可能性要比支持共和黨高出三個百分點。

今年六月，有三分之二的辯論收視觀眾認為前總統川普表現優於拜登；至於九月收看川普與副總統賀錦麗辯論會的觀眾，百分之六十三的認為賀錦麗表現較好。

川普 美國大選 賀錦麗

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