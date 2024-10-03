美大選副手激辯 聚焦中東衝突

美國副總統候選人電視辯論會一日晚間登場，民主黨的華茲與共和黨的范斯從當前中東衝突，一路激辯到移民、墮胎等關鍵議題。范斯拒絕承認前總統川普輸掉二○二○年大選。華茲則承認天安門事件爆發時他不在香港，過去對此口誤。

這場辯論會由哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）新聞網在紐約舉辦。時值伊朗飛彈空襲以色列、以軍入侵黎巴嫩導致中東緊張，明尼蘇達州州長華茲說，沉著的領導力為重中之重，反觀世人看到，川普在九月賀川辯論時，還討論造勢群眾多寡，直言川普「不是我們當下需要的」。

俄亥俄州聯邦參議員范斯則說，川普令人懾服，其本身在國際舞台就能發揮嚇阻力。范斯也說，華茲可以批評川普的推文，但明智有效的外交手段，以及透過力量達成的和平，能讓破裂的世界找回穩定。

就移民問題，華茲說副總統賀錦麗曾任最大邊境州加州檢察長，是這場競逐裡，唯一曾追訴跨國人口販運幫派的人。他並指控川普、范斯醜化俄州合法移民；范斯曾推文誤傳當地海地移民會吃寵物，川普讓此傳言更廣傳。

范斯則將拜登政府任內的越境移民人數歸咎於賀錦麗，還指稱俄州春田市有一點五萬名海地人，造成住房、經濟等問題。主持人卻指出，當地海地人具合法地位，范斯則抗議稱ＣＢＳ曾說主持人不會當場事實查核。隨後范斯繼續發言，但主持人希望推進下個主題時，范斯一度遭切麥。

華茲並說，川普自詡任命部分聯邦最高法院大法官，推翻保障墮胎權的「羅訴韋德案」；華茲主張墮胎權是基本人權，也批評川、范認為墮胎權應由各州決定的立場。范斯則說，他二○二二年競選參議員時從未支持全國墮胎禁令，而是想要「最低限度全國標準」。

華茲過去曾稱，一九八九年六月天安門事件引爆時他人在香港，但近期被指，他是同年八月才到中國。華茲被問到此事，一度答非所問，等被追問才承認自己以前「講錯」，「我是那個夏天到那裡」。

華茲質問范斯川普是否輸掉上屆大選？范斯回應「我關注在未來」，引發華茲批評。

美聯社、英國衛報報導，這場辯論政策討論深入，但兩人雖大致避免彼此攻擊，但矛頭都指向對方總統候選人。華爾街日報說，范斯企圖緩和川普在移民等多項議題較具爭議的措辭，華茲則偶爾顯得緊繃，捍衛賀錦麗至今表現。紐約時報說，范斯很上相，華茲不時緊張、停頓，後來站穩陣腳。