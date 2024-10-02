美國大選：副總統候選人辯論登場 他們說的是真話嗎

（德國之聲中文網）周二晚，美國民主、共和兩黨的副總統候選人沃爾茲（Tim Walz）和萬斯（J.D. Vance）在11月總統大選前在紐約進行了電視辯論，雙方唇槍舌戰，針鋒相對，然而，他們提出的一些聲明和觀點是否符合事實呢？

沃爾茲：

美國的天然氣和石油產量比以往任何時候都多

這一說法大體屬實。2024年3月，美國能源信息署（EIA）在一份聲明中表示，美國已連續六年保持原油產量世界第一，“超過任何國家在任何時期的原油產量”。這份聲明還指出，其他國家在“短期內”不太可能打破2023年的記錄，因為沒有一個國家的日產量能達到1300萬桶。美國2023年的平均日產量為1290萬桶。

2023年12月，美國天然氣（干氣）的月產量達到歷史新高，並在過去十年的大部分時間裡穩步增長。然而，預計 2024 年產量將下降，這將是自 2020 年以來產量首次下降。

特朗普在過去15年裡，有10年沒有繳納任何所得稅，擔任總統的最後一年也沒繳

根據現有的資料來看，這個說法基本屬實。2020年，《紐約時報》通過對2017年納稅數據的分析報道，特朗普在過去15年裡，有10年根本沒有繳納所得稅。報道指出，特朗普之所以沒繳稅，主要是因為他上報的虧損遠遠超過了他的收入。而特朗普在2020年大選獲勝的那一年僅支付了750美元的稅款，他在擔任總統的第一年也是如此。特朗普當時駁斥這一報道為“假新聞”。

2022年，美國眾議院籌款委員會公布的稅務數據顯示，特朗普2015年至2020年的納稅申報表顯示，特朗普在他擔任總統的最後一年中沒有繳納所得稅。

明尼蘇達州的減免稅收政策兒童稅收抵免 “將兒童貧困率降低了三分之一”

這一說法尚不確定。根據哥倫比亞大學貧困與社會政策中心（Center on Poverty & Social Policy）的分析，預計 2023 年針對中低收入家庭的兒童稅收抵免計劃，將使明尼蘇達州的兒童貧困率降低三分之一。 不過事實真的是否如此，目前還沒有相關的研究或評估公布。

明尼蘇達州是全美通脹率最低的

在過去的大約一年半中的某些時期，情況大多如此。美國勞工統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics）的統計顯示，明尼阿波利斯-聖保羅地區在2023年5月和7月，以及2024年3月都錄得全美最低的通貨膨脹率，這一數據是通過衡量各大都市地區的消費者價格指數（CPI）12個月百分比變化得出的。

特朗普使美國與中國的貿易逆差達到了歷史最高水平

這一說法是正確的。在特朗普入主白宮的第二年，美國對華貨物貿易逆差創下歷史新高。美國商務部2019年的一份報告顯示，2018年的貿易逆差比創紀錄的2017年增加了11.6%，達到了4192億美元。

在特朗普執政的 2018 年，美國對價值2500億美元的中國進口商品征收了關稅，而中國隨即對價值 1100 億美元的美國產品（包括大豆和其他商品）加征關稅進行報復。

萬斯：

美國是全世界最清潔的經濟體

這一說法是錯誤的。根據歐盟《2024年全球大氣研究排放數據庫》的報告，美國去年全球溫室氣體排放中僅次於中國，排名第二。美國佔全球溫室氣體排放的11.25%，而中國的比例為30.1%。2023年，美國的人均溫室氣體排放量為17.61噸二氧化碳當量，超過了中國的11.11噸、英國的5.55噸和墨西哥的5.15噸，不過低於加拿大的19.39噸和俄羅斯的18.66噸。

耶魯大學和哥倫比亞大學共同發起了一個名為環境績效指數（Environmental Performance Index）的項目，該指數基於氣候變化緩解、空氣污染、森林砍伐和生物多樣性保護等指標對各國進行評估。排名顯示，愛沙尼亞位居首位，隨後是盧森堡和德國。美國排名第34。

在討論如何解決碳排放問題時，萬斯說，卡瑪拉·哈裡斯的政策導致“更多的能源生產在中國，更多的制造業轉移到海外”。

萬斯指的或是2022年的《通貨膨脹削減法案》（Inflation Reduction Act），旨在促進本土能源生產和制造業投資，包括指出清潔能源就業和新舊電動車的銷售。

關於這部法案對美國制造業的影響，目前評價還為時尚早，但有一些研究發現，該法案對國內清潔能源制造業產生了積極影響。

該法案為消費者購買電動汽車和企業生產可再生能源提供了數十億美元的稅收抵免，這是拜登政府促進美國電力行業去碳化的一部分。中國在全球電池供應鏈中佔主導地位，中國的企業不能享受在美國電動車供應鏈投資而提供的補貼。中國要求世貿組織成立一個小組，幫助解決中方所說的 “歧視性補貼 ”爭端。

（路透社等）

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