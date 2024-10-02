美國副總統辯論氣氛友好講理 令選民耳目一新

今晚收看美國副總統競選電視辯論會的民眾想必大吃一驚，兩位候選人以熱忱而友好語氣交手，並凸顯雙方諸多共同理念。

路透社報導，在這場超過90分鐘的交鋒，美國現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）的競選搭檔華茲（TimWalz）及美國前總統川普（Donald Trump）的競選搭檔范斯（J.D. Vance），不約而同使出所謂「中西部友善」（Midwest Nice）作風。

兩人在辯論開始前先上台握手寒暄一番，再將妻子介紹給對方。這一幕讓一些不滿選前政治氛圍的美國選民得以稍微寬心。因為隨著11月5日投票日接近，氣氛越來越緊繃。

佛羅里達州奧蘭多（Orlando）選民魯賓-貝瑪（Robert Rubin-Beman）在社群媒體平台X發文說：「終於出現一次正常的辯論會，多麼令人耳目一新。沒有語無倫次、不著邊際，或語不驚人死不休只為留下金句。…我等不及川普離開政壇，好讓我們重返這番光景。」

現任明尼蘇達州州長的華茲和現任俄亥俄州聯邦參議員的范斯都來自美國中西部，這塊地區以強調健全心態和敦親睦鄰態度自豪。

相形之下，賀錦麗和川普分別出身美國西岸和東岸，從地理上凸顯出與兩位副手的差異。

范斯和華茲雖然在墮胎、氣候變遷、經濟、移民、稅賦等議題上立場高度分歧，但在辯論會上交鋒時皆保持談吐溫雅，且大致上避免向對方人身攻擊，而是聚焦在對手陣營的主帥上。

例如討論到美國住房供應情況時，范斯說：「提姆（華茲名）剛才提到一堆構想，其中有些我其實覺得還不錯，有些我則難以苟同。」

華茲過去的學生、現年42歲的護理師班特萊（MollyBentley）與曼卡托西高中（Mankato West HighSchool）校友一起出席明尼蘇達州一場辯論會轉播觀看派對。華茲曾在這所高中教授她世界地理。

班特萊說，華茲的表現讓她回想起20幾年前在課堂上聽他講課的感覺。「他用尊重態度表達與范斯意見不同。他先說『嘿，這件事你說得對』，然後再闡述自己的立場。」

有些分析師則表示，現年40歲的范斯和60歲的華茲今晚都表現出聰明的政治嗅覺。

德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）公共事務與歷史學教授蘇里（Jeremi Suri）說：「雙方都試圖打動為數不多的游離選民，兩人皆努力讓自己看起來可以講道理。」

即使當范斯和華茲討論到雙方從根本上分歧最大的議題時，也就是當范斯被問到是否會對今年選舉結果提出挑戰，兩人都沒拉高分貝。

華茲先說，他和范斯在這項議題上立場「南轅北轍」，接著轉頭問對方：「他（指川普）有輸掉2020年大選嗎？」范斯則回答：「提姆，我只專注在未來。」