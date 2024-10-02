美選辯論後選民對副手候選人喜好提升 影響待觀察

距美國總統大選約5週，副總統候選人辯論昨天登場。美媒分析，傳統上副手辯論影響不大，但這次兩強拉鋸，加上副總統辯論可能是選前最後一辯，選民對副手喜好度可能對選情起作用。

紐約時報（The New York Times）報導，過去6次大選，僅2000年共和黨小布希（George W. Bush）與錢尼（Dick Cheney），對決民主黨的高爾（Al Gore）與李柏曼（Joseph Lieberman）時，副手辯論後的民調變化超過1個百分點，但也僅為1.2個百分點，可見副手辯論可能無法對選情有實質影響。

60歲的民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）曾任12年聯邦眾議員、兩屆明尼蘇達州州長，是資深政治人物。小他20歲的共和黨副總統候選人范斯（JDVance）則是政壇新手，去年一月才就職聯邦參議員。

儘管兩人政壇資歷差距頗大，他們獲提名前都不是具全國知名度的政治人物。這場辯論讓兩人有機會向選民自我介紹，加強選民對自己的印象分數。

媒體民調普遍顯示，選民對范斯喜好度低，這可能與他一連串爭議發言有關。他幾年前曾批民主黨盡是「沒生小孩的貓女士」（childless cat ladies）、最近指控俄亥俄州有海地移民把鄰居的貓狗抓來吃等。作風親切、幽默風趣的華茲則較受選民喜愛。

哥倫比亞廣播公司新聞網/輿觀（CBSNews/YouGov）在辯論後針對觀看辯論的民眾調查顯示，民眾對兩人的喜好度都提高，不喜好度下降。

據調查，民眾對華茲喜好度由52%增加到60%，不喜好度由41%降低到35%；對范斯的喜好度由40%提高到49%，不喜好度由54%降低到47%。

這可能與兩人展現君子之爭有關。有受訪者說，兩人辯論氣氛溫馨、和諧理性，也互相有認同。民眾不會因為聽到與自己不同立場的意見而被冒犯。

紐時指出，這場辯論讓選民對華茲、范斯有更多了解，有可能改變對他們的想法。即使如此，傳統上，選民對總統候選人的偏好不會受到太大影響。

但有分析指出，范斯一改過去較負面的形象，民眾若不討厭他，也比較聽得進他的話，將有利范斯日後選戰向選民傳達訊息，也能提升共和黨總統候選人川普（Donald Trump）選戰士氣。

今年美國大選在拜登（Joe Biden）退選、改由副總統賀錦麗（Kamala Harris）與川普對決後，目前只有一場總統候選人辯論。這與過去不同，過去副總統候選人辯論多在兩場總統辯論之間舉行。

如果賀、川兩人不再辯論，昨天的辯論可能是選前最後一辯，對選舉的影響是否會持續發酵，也有待觀察。