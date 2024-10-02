美國副總統辯論落幕 5大重點一次掌握

美國副總統辯論一向不會對白宮選戰產生多大影響，但隨著共和黨總統候選人川普與民主黨對手賀錦麗民調難分軒輊，今天在紐約舉行的辯論比以往更能左右選情發展。

川普（Donald Trump）競選搭檔范斯（J.D. Vance）與賀錦麗（Kamala Harris）副手華茲（Tim Walz）的這場辯論預料將是兩人唯一一次過招，首要目標都是避免破壞競選搭檔的勝算，但兩人都在這場辯論會上得分。

以下是法新社整理的5大辯論亮點：

● 新面孔粉墨登場 耶魯高材生PK公立老師

華茲今年夏季前在全國舞台上幾乎可說是默默無聞，他對自己沒有抱持太高期望，認為與范斯的「耶魯法律系高材生」學歷相比，他只是一名普通的「公立學校老師」。

華茲在辯論剛開始講得較不順，但隨著漸漸自在地闡述觀點，表現也漸入佳境。鄰家阿伯感十足的華茲，發言時試圖偶爾穿插鄉土趣事，但他經常讓人覺得有防禦性，沒有施展出他招牌的中西部親和力。

川普在上月的總統辯論表現差強人意，遭民主黨對手賀錦麗徹底擊敗，以能言善道聞名的范斯面臨替主帥扳回一城的壓力。

上月辯論時，川普錯失了在移民與通膨議題上攻擊賀錦麗的良機，未能趁機將她定位為與現任總統有關，但范斯今天在他主帥失利的地方得分。

兩位候選人都提到政策細節，包括中東、氣候變遷、經濟與芬太尼（fentanyl）危機，這場辯論比川普與賀錦麗的對決更激烈有料。

● 華茲坦言口誤 范斯承認誤判川普

華茲過去曾聲稱，他在中國1989年發生致命天安門民主抗議期間人在香港，但他這番說法日前遭到媒體打臉後，華茲今天在主持人逼問下做出解釋。

明尼蘇達州州長華茲說：「我是在那年夏季前往中國，我在這點是口誤了。」他還稱自己是「笨蛋」，「會語無倫次」。

范斯在成為川普支持者前，曾稱川普「不適合擔任我國最高職位」，還曾說川普「將成為美國的希特勒」，他的這番說詞今天也遭挑戰。

范斯說，他被媒體發出的虛假報導給誤導了，他錯了。

● 代理人戰爭

這場辯論真正的較量是在賀錦麗與川普之間，他們的兩位替身都針對總統候選人發動最猛烈的攻擊。

明尼蘇達州州長華茲指責川普忽視科學家與經濟學家的建議。他說：「如果你將當總統，你不會知道所有答案。但川普卻相信他無所不知。」

他抨擊川普關於避稅的說法，以及敦促共和黨人投票反對更強硬的跨黨派邊境安全法案。

范斯則是鎖定移民議題砲轟賀錦麗，指控她讓數以百萬計的移民湧入美國，導致萬物齊漲，尤其是住房成本。

● 事實查核、主持人關麥

哥倫比亞廣播公司（CBS）表示，不會在直播期間揭穿謊言，但引導觀眾連上提供即時事實查核的部落格，查看候選人是否說的都是事實。

CBS對范斯進行了兩次事實查核，其中一次是關於人為氣候變遷，另一次是關於一些移民的合法地位。這點激怒了范斯，讓他氣到反擊。當他們罕見地來回激辯時，這兩位候選人的麥克風都被短暫靜音。

● 語調轉而溫和

沒有語不驚人死不休的前總統川普在場，今天的辯論程序大致與川普時代前的大選辯論很像，聚焦在政策、沒有人身攻擊、看起來比較文明。

華茲提到他17歲兒子葛斯（Gus Walz）在社區中心目睹槍擊案的駭人故事時，甚至還出現溫馨的人性化時刻，范斯特別轉向華茲向他表示同情。

這兩位候選人都不只一次提到自己的家人，范斯還談到他那3位「美麗的小孩」。

華茲與范斯在辯論開始時握手致意，辯論結束時再度握手，兩人的妻子也上台陪伴他們。