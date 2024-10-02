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范斯華茲辯論展中西部友善 8肢體語言透露端倪

中央社／ 舊金山1日專電

美國副總統辯論會今天舉行，不少媒體形容范斯和華茲展現「中西部友善」吸引溫和派選民。曾在FBI從事行為分析的納瓦洛則從8個肢體語言分析兩人對不同議題的反應，在墮胎議題上兩人都傳達出強烈情緒。

相較於美國總統候選人川普（Donald Trump）和賀錦麗（Kamala Harria）在電視辯論上的激烈交鋒，共和黨副總統候選人范斯（JD Vance）和民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）今晚的辯論被美國媒體認為展現「中西部友善」。

范斯是俄亥俄州參議員、華茲是明尼蘇達州州長，都是來自中西部的政治人物，美國「財經內幕」評論，兩人只差沒說出「唉唷」（Ope）或「那還用說」（You betcha）的中西部口頭禪 。

兩人展現風度吸引溫和派選民，而擁有超過50年經驗、曾在美國聯邦調查局（FBI）從事行為分析工作的肢體語言專家納瓦洛（Joe Navarro）於辯論結束後，在政治新聞媒體Politico上表示，范斯和華茲的舉手投足透露出更多的訊息。

納瓦洛先指出范斯的鬍子傳達某種訊號，范斯是80年來第一位蓄鬍的美國正副總統候選人，對某些人來說，這代表力量和能力，但是對另一群人、尤其是女性而言，可能帶有攻擊性。

另外，范斯在辯論過程中的手勢也引起納瓦洛注意。他多次使用一種「精準抓握」的手勢，將食指和拇指相碰，形成一個OK，傳達出自信和對議題的掌握度，就像是憑空抓住了一個細節，彷彿捕捉到一隻蒼蠅一樣。

納瓦洛說，這強調說話者在某個議題上聚焦，在恰當的時機運用具有說服力。

華茲則多次直接面對觀眾發言，當他批評川普過去15年中有10年沒有繳交聯邦稅，與納稅選民不同時，他將食指指向攝影機，有如山姆大叔的徵兵海報「我需要你（I Want You）」，可能會帶給人一種敵對的感覺，成功引起注意。

另外，當華茲對某項議題感到特別熱情時，會特別睜大眼睛並抬高眉毛，例如談到關於墮胎的議題。這傳達出強烈的情緒。

范斯在墮胎議題上也做出了一個引人關注的動作，他不停將手放在胸前並輕拍胸口，心臟對人類有重要意義，手勢傳達出一種情感和真誠；不過如果這個動作是刻意做出，則會給人不誠實的感受，無法確認范斯當下的想法。

還有在關於民主的答辯上，當范斯發言時，華茲緊緊皺眉，展現出一種負面情緒，代表對范斯談話內容的不滿，準備挑戰對方。

當華茲提到2025計畫（Project 2025）時，范斯則難得微瞇雙眼。很明顯，這對他來說是個敏感的話題，他的表情會向對手透露自己欲迴避的話題和弱點。

幾家不同媒體民調顯示，這場辯論會並沒有明顯的贏家。

哥倫比亞廣播公司（CBS）調查，42%辯論觀察者認為范斯贏得了辯論，而41%的人認為華茲表現較好。另外有17%的人認為兩人表現持平。

美國有線電視新聞網（CNN）則指出，51%的受訪者認為范斯略勝一籌，49%的受訪者則認為華茲在辯論中表現較佳。

川普 美國大選 賀錦麗

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