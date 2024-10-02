CNN即時民調：副總統候選人辯論 范斯與華茲不相上下

美國有線電視新聞網（CNN）在副總統候選人辯論會後委外所做的立即民調顯示，觀看辯論會的登記選民，有51%認為共和黨的范斯表現較好，49%則是選擇民主黨的華茲。

美國有線電視新聞網（CNN）委託獨立機構SSRS所做民調指出，在辯論之前，同一批選民以54%對45%預期民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）會有更好的表現。

民調結果僅反映收看辯論的選民看法，並不代表全體投票民眾的觀點。調查中收看辯論的民眾，支持民主黨的可能性要比支持共和黨高出3個百分點，這使得辯論收視群眾比起全國所有登記選民的民主黨傾向，高出了約5個百分點。

此點與今年兩場總統候選人辯論的觀眾組成有所不同，兩場總統候選人辯論的觀眾要比美國整體潛在選民更傾向共和黨。

觀眾對誰是今天辯論的贏家意見分歧，這也與今年最熱門的辯論會之後，觀眾對結果的明顯反應形成鮮明對比。

今年6月，有2/3的辯論收視觀眾認為前總統川普的表現優於拜登；至於9月收看川普與副總統賀錦麗（Kamala Harris）辯論會的觀眾，有63%的多數認為賀錦麗的表現較好。

在4年前的副總統候選人辯論中，觀眾認為賀錦麗明顯擊敗當時的副總統彭斯（Mike Pence），支持賀錦麗表現較優的多了21個百分點。