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共和黨大讚范斯表現佳 民主黨認華茲優點在樸實

中央社／ 亞特蘭大1日綜合外電報導
美國副總統辯論落幕，共和黨大讚黨內候選人范斯（右）表現，民主黨則稱這場辯論凸顯華茲（左）的樸實。美聯社
美國副總統辯論落幕，共和黨大讚黨內候選人范斯（右）表現，民主黨則稱這場辯論凸顯華茲（左）的樸實。美聯社

美國副總統辯論落幕，共和黨大讚黨內候選人范斯表現，既點出賀錦麗過去劣跡，又完美闡述願景；民主黨則稱這場辯論凸顯華茲的樸實，但坦言范斯在風格表現上略勝一籌。

有趣的是，華茲（Tim Walz）在辯論前被記者看到在紐約中央公園慢跑還無人認出，辯論後又偕妻子去買披薩，一派輕鬆的表現成兩陣營激烈爭辯中的另類亮點。

美國民主黨副總統候選人華茲與共和黨對手范斯（JD Vance）於美東時間今晚9時（台灣時間2日上午9時）進行2024年大選唯一一場副總統辯論。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）競選團隊共同經理威爾斯（Susie Wiles）與拉希維塔（Chris LaCivita）認為范斯辯論表現可圈可點，並在聲明中指出，這凸顯「何以川普總統選他作為競選搭檔」。

聲明中說：「參議員范斯無疑在今晚辯論勝出，堪稱史上最出色的副總統候選人辯論表現。參議員范斯說出真相，強而有力地揭露賀錦麗（Kamala Harris）過去的失敗紀錄，成功讓華茲為他代表的賀錦麗-拜登政府所說的謊言負責。」

聲明寫道「參議員范斯也完美闡述川普-范斯搭檔的願景，他們計劃實施史上最大規模的驅逐行動讓美國重回安全；透過實力維護和平的外交政策讓美國再次強大；以及通過減稅、發揮美國能源優勢並結束通貨膨脹來令美國再次富裕。」

「今晚，參議員范斯證明總統川普為何選擇他作為副手。兩人共同組成最強而有力的總統競選搭檔，他們將在11月5日勝選。」

華茲一名參與今晚辯論準備工作的幕僚告訴國家廣播公司新聞網（NBC News），華茲在辯論一開始時略嫌緊張，提及2021年1月6日國會山莊暴動危害民主、辯論尾聲這兩段是華茲今晚表現最好之處。

這名幕僚說，華茲團隊預期到范斯會很滑頭（slick）但認為這場實質內容意外有料的辯論有助凸顯華茲的優點，但他們也承認對手范斯在風格表現上略勝一籌。

民主黨亞利桑那州主委貝賈拉諾（YolandaBejarano）在這場辯論後告訴CNN，華茲在今晚的副總統辯論中能「明確表達他對我們國家的願景」，談到「我們的權利如何獲保障」，包括墮胎權和醫療保健。亞利桑那是這次大選的7大搖擺州之一。

對於范斯，貝賈拉諾則指控他迴避許多問題，「這關乎邁向未來，而不是讓我們國家退回到過去，但這正是范斯所談論的。他並未回答很多問題、沒有方向，也沒有計畫」。

美國媒體注意到，有民眾在辯論結束後看見華茲和妻子葛文（Gwen Walz）在紐約披薩店買了片披薩。

就連在辯論開始前，「克雷恩紐約商業雜誌」（Crain's New York）一名記者也見到華茲在紐約中央公園（Central Park）慢跑，雖有隨扈伴隨，但「似乎沒有人認出這位州長」。

川普 美國大選 賀錦麗

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