美副總統辯論 華茲失言風波范斯立場丕變成焦點

美國民主黨副總統候選人華茲與共和黨對手范斯今天舉行辯論，兩人過去言論均遭放大鏡檢視，包括華茲曾稱天安門事件他人在香港，范斯則是立場丕變，從反川變成川普副手人選。

美國民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）先前曾稱天安門事件期間他人在香港，但這個說法遭媒體打臉後，今天坦承是他口誤。

天安門大屠殺發生在1989年6月；華茲今天在哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）主辦的辯論會中承認，他是同年8月抵達香港。

華茲2014年時曾說天安門事件發生當下他人在香港，但明尼蘇達州公共廣播電台MPR新聞（MPRNews）發現他這個說法有矛盾之處。

MPR新聞上個月30日報導，一張1989年5月6日刊出的照片顯示，華茲當時還在國民兵軍械庫（NationalGuard Armory in Alliance）工作。報導接著援引另一份內布拉斯加州同年8月11日出刊的報紙，直指華茲「星期天將動身前往中國」。

華茲今天在辯論會上被問及此事時，一開始顧左右而言他。他說自己1989年取得夏天前往中國的機會，最後也順利帶著一群年輕人到那裡學東西。

華茲說：「我從一開始的承諾就是確保自己是為人民服務。」他補充說，有時候他講了很多，「會語無倫次」。

華茲避重就輕不直接答題之下，主持人進一步追問，他這才說：「我是在那年夏天到中國，我在這點是口誤了。」

在2014年國會聽證會上，華茲說，中國1989年六四天安門事件發生時，他正在前往中國教書的路上。他提到當時他在香港一處火車站與一群人見面，他們「很氣我們，說我們竟然會在發生這樣的事之後依舊前往」中國。

輪到共和黨副總統候選人范斯（J.D.Vance）答題時，主持人也是翻舊帳，說范斯過去曾批評過川普，但之後又投票支持他當總統，現在更是擔任他的競選搭檔。主持人問說，立場反覆下，美國人是否可以信任范斯若當上副總統，將給予川普所需的建言，而非光說川普想聽的話。

他說，他最初對川普的批評是不正確的。他並指控媒體散布關於川普的不實報導，導致他一開始錯誤判斷川普這個人。

范斯說，他現在支持川普是因為他「為美國人服務」，但他承認，如果國會共和黨人與民主黨人把重心多放在治理上，川普的第一個任期可以做得更好。

他說：「他們太執著於彈劾川普，實際上根本沒在治理國家。」

范斯曾在2016年大選選前批川普「不適任」，說川普「恐會成為美國的希特勒」。