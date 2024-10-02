快訊

山陀兒強襲！三仙台驚見「2遊客悠閒觀浪」 海管處傻了：第一次有猴子來

國史館想做總統口述歷史 為何蔡英文、馬英九婉拒？

暖心片曝光！台灣遊客釜山突倒地 韓警、護理師緊急CPR救回一命

美副總統辯論 華茲失言風波范斯立場丕變成焦點

中央社／ 紐約1日綜合外電報導

美國民主黨副總統候選人華茲與共和黨對手范斯今天舉行辯論，兩人過去言論均遭放大鏡檢視，包括華茲曾稱天安門事件他人在香港，范斯則是立場丕變，從反川變成川普副手人選。

美國民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）先前曾稱天安門事件期間他人在香港，但這個說法遭媒體打臉後，今天坦承是他口誤。

天安門大屠殺發生在1989年6月；華茲今天在哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）主辦的辯論會中承認，他是同年8月抵達香港。

華茲2014年時曾說天安門事件發生當下他人在香港，但明尼蘇達州公共廣播電台MPR新聞（MPRNews）發現他這個說法有矛盾之處。

MPR新聞上個月30日報導，一張1989年5月6日刊出的照片顯示，華茲當時還在國民兵軍械庫（NationalGuard Armory in Alliance）工作。報導接著援引另一份內布拉斯加州同年8月11日出刊的報紙，直指華茲「星期天將動身前往中國」。

華茲今天在辯論會上被問及此事時，一開始顧左右而言他。他說自己1989年取得夏天前往中國的機會，最後也順利帶著一群年輕人到那裡學東西。

華茲說：「我從一開始的承諾就是確保自己是為人民服務。」他補充說，有時候他講了很多，「會語無倫次」。

華茲避重就輕不直接答題之下，主持人進一步追問，他這才說：「我是在那年夏天到中國，我在這點是口誤了。」

在2014年國會聽證會上，華茲說，中國1989年六四天安門事件發生時，他正在前往中國教書的路上。他提到當時他在香港一處火車站與一群人見面，他們「很氣我們，說我們竟然會在發生這樣的事之後依舊前往」中國。

輪到共和黨副總統候選人范斯（J.D.Vance）答題時，主持人也是翻舊帳，說范斯過去曾批評過川普，但之後又投票支持他當總統，現在更是擔任他的競選搭檔。主持人問說，立場反覆下，美國人是否可以信任范斯若當上副總統，將給予川普所需的建言，而非光說川普想聽的話。

他說，他最初對川普的批評是不正確的。他並指控媒體散布關於川普的不實報導，導致他一開始錯誤判斷川普這個人。

范斯說，他現在支持川普是因為他「為美國人服務」，但他承認，如果國會共和黨人與民主黨人把重心多放在治理上，川普的第一個任期可以做得更好。

他說：「他們太執著於彈劾川普，實際上根本沒在治理國家。」

范斯曾在2016年大選選前批川普「不適任」，說川普「恐會成為美國的希特勒」。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

副總統辯論5大看點 華茲、范斯砲打對方爭議言行

川普：台灣軍費應增至GDP的10% 中國不會在我任內攻台

墮胎問題激烈交鋒 華茲要范斯「管好自己的事」

美副總統辯論 華茲質疑范斯妄言海地移民吃寵物

相關新聞

即時短評：令人耳目一新的副總統辯論會 比總統辯論會更聚焦政策

美國總統大選投票前第一場，應該也是唯一一場的副總統電視辯論會，在距離大選投票還有35天前登場。綜觀民主黨的華茲（Tim ...

華茲六四當天在香港是謊言 關鍵時刻衝擊賀錦麗選情？

在美國副總統候選人10月2日辯論前夕，美國有限電視新聞網（CNN）和紐約時報披露，民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）過去多次提到，1989年6月4日天安門事件當天，他人在香港，但仍決定去中國大陸教書的說法不是事實，華茲當時還在內布拉斯加州，8月才去大陸教書。華茲在辯論會上也被主持人問到這件事，華茲坦承他「有時候是個笨蛋」（knucklehead）。儘管共和黨總統候選人川普長期以來謊話連篇，但民主黨候選人罕見說謊被抓包，華茲這項紀錄會影響選情嗎？

先發制人打擊伊朗？華茲、范斯副總統辯論都沒給答案

2024大選首場副總統大選1日晚間登場，共和黨副總統候選人范斯對戰民主黨副總統候選人華茲，展開激烈的政治攻防，兩人交鋒議...

副總統辯論5大看點 華茲、范斯砲打對方爭議言行

民主黨副總統候選人華茲與共和黨對手范斯，1日進行大選唯一的一場副總統辯論，CNN列出這場辯論有五大看點。

7搖擺州投放廣告 賀華競選團隊：亞裔選民將是勝負關鍵

距離總統大選日僅剩不到40天，賀錦麗─華茲團隊加大力度爭取亞裔選民支持，1日更推出瞄準搖擺州亞裔選民的最新競選廣告，該團...

川普：台灣軍費應增至GDP的10% 中國不會在我任內攻台

華盛頓郵報9月30日刊出共和黨總統候選人川普專訪，川普認為中國終究會攻打台灣，但不會在他任內發生；川普在專訪中指台灣的國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。