范斯拒認川普輸掉2020大選 淡化國會遇襲事件

美國共和黨副總統候選人范斯（JD Vance）今天在辯論中拒絕承認前總統川普輸掉2020年大選，並淡化美國國會大廈遇襲事件的嚴重性；這起事件導致140多名執法人員受傷。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，范斯也拒絕透露是否會尋求挑戰今年的選舉結果。

辯論接近尾聲時，民主黨副總統候選人、明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）要求范斯申明川普在上次大選中落敗。

華茲問道：「他輸掉了2020年大選嗎？」

范斯回答說，「提姆（華茲），我專注於未來」，接著向華茲拋出有關社群媒體審查制度的問題。

華茲提到，前副總統彭斯（Mike Pence）之所以沒有出現在辯論舞台上，是因為他拒絕推翻選舉結果。川普支持者2021年1月6日強闖國會大廈，有些人高喊著「絞死彭斯」。

華茲說，重要的是要「誠實」對待1月6日發生的事情，美國人不應該讓這起攻擊事件成為「修正主義歷史」。

華茲今天說：「美國，我認為在這次選舉中，你們已經有了非常明確的選擇，誰將尊重民主，誰將擁護川普。」

華茲還說，民主比贏得選舉更重要。